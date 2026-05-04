Impulsan adopción de perros y gatos en partido México vs Serbia en Toluca

Toluca, Méx.– Con la convicción de que las mejores victorias también se construyen fuera de la cancha, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, impulsa “La Mejor Jugada es Adoptar” y llevará esta iniciativa al partido entre la Selección Mexicana y Serbia, con la finalidad de que lomitos y michis rescatados encuentren un hogar.

A través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), instalará un módulo de adopción a las afueras del Estadio Nemesio Diez, el próximo 4 de junio, para que la afición no solo viva la emoción del partido, sino que tenga la oportunidad de conocer, convivir y brindar una familia a seres sintientes.

Dicha iniciativa nació para promover la adopción responsable de lomitos y michis, crear conciencia sobre el cuidado de los seres sintientes y consolidar una cultura de compromiso en las familias mexiquenses. A través de jornadas realizadas en los días de partido, se ha logrado que 155 lomitos y michis encuentren un hogar, al consolidar una verdadera alineación de segundas oportunidades.

Cada uno de estos seres sintientes cuenta con un protocolo integral de salud: se entregan desparasitados, vacunados y esterilizados; además, se da seguimiento puntual a cada adopción, para asegurar que esta gran jugada se traduzca en bienestar, cuidado y familias responsables.

En este contexto, la CEPANAF seguirá con activaciones especiales durante los encuentros como local del Deportivo Toluca. Cada partido será una oportunidad para jugar en equipo por quienes no tienen voz: al invitar a que las y los aficionados se conviertan en parte de esta alineación ganadora ya que el verdadero campeonato se gana cuando un ser sintiente encuentra un hogar.

De esta manera el “Estado de México, Capital Mundial del Bienestar Animal” convoca a la ciudadanía a sumarse a esta gran acción colectiva, porque en este torneo de la vida, la mejor jugada siempre será adoptar.