Mohamed confía en la reacción del Toluca en ambas series

Toluca, Méx.- Tras la derrota 1-0 ante el Pachuca en el inicio de los Cuartos de Final, el director técnico del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, centró su mensaje en la capacidad de reacción de su equipo, asegurando que los Diablos Rojos tienen argumentos suficientes para revertir la eliminatoria.

El estratega fue claro al recordar que no es la primera vez que su equipo enfrenta un escenario adverso en Liguilla. “Si vas atrás, nos hemos repuesto. Este equipo ha demostrado levantarse cuando todos lo daban por caído, entonces ahora tenemos esa oportunidad otra vez de mostrar que estamos más vivos que nunca”, expresó.

Mohamed reconoció que el equipo llega “tocado” por las circunstancias físicas y futbolísticas, pero aseguró que el grupo mantiene una energía positiva de cara a los compromisos inmediatos. En ese sentido, destacó que el enfoque principal está en el partido de mitad de semana, donde buscarán dar un golpe importante antes de pensar en la vuelta ante Pachuca. “Habrá que demostrar el miércoles de qué estamos hechos”, afirmó.

Sobre el análisis del encuentro de ida, el técnico fue autocrítico y aceptó la superioridad del rival. “Ellos fueron mejores que nosotros, supieron replegarse bien y encontraron el gol muy temprano. A partir de ahí tuvieron mayor tranquilidad. Nosotros no encontramos los caminos y fueron justos ganadores”, señaló.

Asimismo, evitó generar polémica en torno al arbitraje. “Cuando son jugadas finas, hay que darle la derecha”, comentó, dejando en claro que su atención está enfocada en el rendimiento de su equipo.

Mohamed también adelantó que buscarán recuperar a los jugadores que presentan molestias físicas, con el objetivo de encarar una semana que calificó como “definitoria”. “Esperamos recuperar gente para poder dar el paso primero el miércoles y después el domingo ir a buscar un resultado que es bastante complicado, pero siempre que haya esperanza hay que seguirla”, indicó.

Finalmente, reiteró que el equipo no evade la responsabilidad de sus objetivos y confía en responder en la cancha en los momentos clave.