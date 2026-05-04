Programa Anual de Desazolve 2026, permite evitar inundaciones en Huixquilucan: Contreras

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, informó que el “Programa Anual de Desazolve 2026”, como la limpieza y desazolve del sistema de drenaje y alcantarillado, registran un avance del 70 por ciento.

Agregó que estos trabajos comienzan en la temporada de estiaje, con el objetivo de que estas acciones preventivas permitan reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos en las zonas Tradicional, Popular y Residencial.

Dijo que, ante la proximidad de la temporada de lluvias, Aguas de Huixquilucan da mantenimiento oportuno a la infraestructura de drenaje, mediante limpieza de rejillas y pozos de visita, sondeo de líneas generales, entre otras acciones, con el objetivo de prevenir inundaciones y encharcamientos.

“Nuestra intención con el Programa Anual de Desazolve es actuar oportunamente y estar preparados para que las lluvias no nos tomen por sorpresa, ya que contar con un sistema de drenaje funcionando adecuadamente, nos ayudará a evitar afectaciones. Por ello, el equipo de Aguas de Huixquilucan realizó limpiezas preventivas en toda la red de alcantarillado y rejillas. Un sistema libre de basura y sedimentos es clave para la seguridad de todos en la próxima temporada de lluvias”, indicó la alcaldesa.

La alcaldesa explicó que, a la fecha, los trabajos de limpieza y desazolve del sistema de drenaje y alcantarillado registran un avance del 70 por ciento, por lo que cuadrillas de Aguas de Huixquilucan, se mantienen laborando para alcanzar el 100 por ciento en los próximos días.

A la par de estas labores, se lleva a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de seis cárcamos ubicados en zonas de riesgo, los cuales son: Boulevard Magnocentro, Deprimido de Paseo Interlomas, Fuente de Hermes, Glorieta del Hospital Ángeles, Hacienda de Golondrinas y Palma de Dátil, lo que permite supervisar su operación integral, asegurando que la infraestructura tenga la capacidad necesaria para captar el agua pluvial y evitar desbordamientos.

También, a través de inspecciones realizadas con equipo hidroneumático de alta tecnología, se llevó a cabo el sondeo de la infraestructura de drenaje y alcantarillado, determinando que el sistema opera actualmente a un 80 por ciento de su capacidad total, lo que permite asegurar que las líneas de conducción mantengan el volumen necesario para un desalojo fluido del agua pluvial.

Hasta el momento, las acciones preventivas que destacan en el “Programa Anual de Desazolve 2026” son la limpieza de 62 rejillas y 149 bocas de tormenta, así como el retiro de más de 20 metros cúbicos de azolve de la red hidráulica y de los cauces que atraviesan el municipio; labores fundamentales para mejorar la operación hidráulica y prevenir afectaciones en la infraestructura urbana ante la próxima temporada de lluvias.