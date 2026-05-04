Tras sismo, Delfina Gómez activó protocolos de emergencia y reforzó llamado a la prevención

Toluca, Méx.- La mañana de este lunes, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio la instrucción para activar los protocolos de Protección Civil en el Estado de México, luego de que se registrara un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el estado de Oaxaca, movimiento que fue perceptible en diversas regiones del territorio mexiquense sin que se reportaran afectaciones.

Durante la sesión de la Mesa de Paz, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fue informada de la activación de la alerta sísmica a las 09:19 horas, lo que derivó en la evacuación preventiva del Palacio de Gobierno en Toluca y la inmediata puesta en marcha de los protocolos de seguridad en los 125 municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, y fue percibido en distintas zonas del Estado de México, incluyendo municipios como La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tenancingo, Ocuilan y Coatepec Harinas, donde los sistemas de alerta sísmica se activaron a través de los altavoces del C5.

Tras la evacuación ordenada y la revisión preliminar de posibles incidentes, las autoridades estatales confirmaron saldo blanco en toda la entidad, sin registro de personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

En sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener la calma y seguir los protocolos establecidos durante este tipo de emergencias, subrayando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender de forma oportuna cualquier eventualidad.

“Ante la activación de la alerta sísmica, realizamos la evacuación de Palacio de Gobierno. Se activaron los protocolos de protección civil en los 125 municipios del EdoMex y se reportó saldo blanco en la entidad.

Recuerden siempre mantener la calma y realizar la evacuación siguiendo los protocolos de protección civil”, expresó.

Asimismo, recordó a la población que este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, e hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente como parte del fortalecimiento de la cultura de la prevención ante fenómenos sísmicos.

Las autoridades de Protección Civil reiteraron que estos ejercicios preventivos permiten mejorar la capacidad de respuesta de la población y de las instituciones, especialmente en una región con alta actividad sísmica como el país.