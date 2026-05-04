México Femenil tendrá exigente gira en Australia ante las Matildas

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil afrontará un reto de alto nivel al confirmar su participación en una gira internacional por Australia, donde disputará dos encuentros de preparación frente a las Matildas durante la próxima Fecha FIFA de junio. Este compromiso representa una oportunidad clave dentro del proceso que el equipo tricolor mantiene rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.

El primer partido se llevará a cabo el 6 de junio en el McDonald Jones Stadium, mientras que el segundo duelo está programado para el 9 de junio en el CommBank Stadium de Sydney. Ambos escenarios serán testigos de un enfrentamiento que pondrá a prueba la evolución del conjunto mexicano ante una de las selecciones más competitivas del panorama internacional.

Australia ha demostrado ser un rival de gran exigencia en el futbol femenil, por lo que estos encuentros permitirán medir el nivel real de México frente a una potencia consolidada. Para el cuerpo técnico, será una oportunidad valiosa para observar el desempeño del equipo en situaciones de alta intensidad, así como para ajustar aspectos tácticos y estratégicos.

La gira también implica un desafío fuera de la cancha, ya que el equipo deberá adaptarse a condiciones distintas, como el cambio de horario y el largo desplazamiento. Sin embargo, este tipo de experiencias fortalecen al grupo y aportan aprendizaje en escenarios internacionales.

El combinado nacional busca seguir creciendo en todos los sentidos, consolidando su estilo de juego y generando mayor cohesión entre sus integrantes. Cada partido en este tipo de contextos suma en la construcción de un equipo competitivo y con aspiraciones reales en el plano internacional.

Con estos compromisos en territorio australiano, México Femenil continúa su camino de preparación, apostando por rivales de jerarquía que impulsen su desarrollo y la acerquen a sus objetivos en el próximo ciclo mundialista.