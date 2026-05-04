Lair destaca logro histórico del Toluca Femenil tras avanzar a semifinales

Toluca, Méx.- Luego de conseguir un resultado histórico en el Estadio Universitario, el director técnico de Toluca Femenil, Patrice Lair, destacó el esfuerzo y compromiso de sus jugadoras tras sellar el pase a las semifinales de la Liga BBVA MX Femenil por primera vez en la historia del club.

El estratega francés se mostró satisfecho por el desempeño de su equipo en la serie ante Tigres, la cual calificó como “fabulosa” debido a la manera en que sus dirigidas enfrentaron ambos compromisos. Para Lair, las dos victorias obtenidas ante las actuales campeonas reflejan el trabajo que se ha venido realizando desde el inicio de la temporada.

“Estas dos victorias son históricas para nuestro club, ya que nos colocan por primera vez en semifinales. Estoy muy contento con todas mis jugadoras, incluso con aquellas que no viajaron, porque esto es resultado del trabajo duro que hemos realizado”, expresó el técnico.

El entrenador reconoció que alcanzar esta instancia no era algo que se visualizara con claridad al arranque de la campaña; sin embargo, resaltó la evolución del grupo y la confianza que han construido con el paso de los partidos.

“Si me hubieran dicho al principio de la temporada que llegaríamos hasta este punto, me habría costado creerlo, pero ahora que estamos aquí, confiamos en nuestra capacidad y sabemos que podemos llegar aún más lejos”, comentó.

Asimismo, Lair enfatizó que el logro es completamente colectivo, pues cada integrante del plantel ha aportado para alcanzar este objetivo, lo que fortalece la unión del equipo de cara a la siguiente fase del torneo.

Finalmente, el técnico aclaró su situación respecto a su posible salida al término de la campaña, señalando que se trata de una decisión personal. A pesar de ello, dejó en claro su agradecimiento hacia la institución, destacando el profesionalismo y respaldo que encontró desde su llegada.

El Toluca Femenil, respaldado por la confianza de su entrenador, afrontará las semifinales con la motivación de seguir haciendo historia, ahora ante otro gran rival: América.