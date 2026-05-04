El boxeo mexicano despide a Eduardo Lamazón, una voz que marcó época

Ciudad de México.- El deporte mexicano está de luto. Eduardo Lamazón, mejor conocido como “Don Lama”, falleció, dejando un profundo vacío en el mundo del boxeo y la crónica deportiva. La noticia fue confirmada por su compañero de transmisiones, Carlos Aguilar “El Zar”, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a quien consideró un hermano dentro y fuera del ring.

“Mil gracias Lama… por tu entrega, por tus pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo. Te extrañaré siempre”, escribió Aguilar, sin detallar las causas del fallecimiento. La reacción no se hizo esperar y rápidamente diversas figuras del deporte y los medios expresaron su pesar por la pérdida.

Lamazón se consolidó como una figura inconfundible en las transmisiones de Box Azteca, donde junto a Aguilar formó una de las duplas más recordadas por la afición. Su estilo, agudo y apasionado, dio identidad a las narraciones, mientras que su famosa “Tarjeta Lamazón” se convirtió en una referencia obligada para analizar cada combate. Expresiones como “Lama, Lama, ¡Lamita!” trascendieron la pantalla y quedaron grabadas en la memoria colectiva.

En meses recientes, el analista había enfrentado problemas de salud que lo obligaron a ausentarse de la televisión. No obstante, aún se mantenía activo en otros proyectos, incluyendo la preparación de un nuevo libro, lo que hacía prever su regreso. Lamazón estaba próximo a cumplir 70 años en diciembre.

Las muestras de afecto no tardaron en llegar. David Faitelson destacó su legado como una figura clave del boxeo en México, mientras que Julio César Chávez recordó con cariño los momentos compartidos. Antonio de Valdés y Mauricio Sulaimán también se sumaron a los mensajes, resaltando su trayectoria y su aporte dentro del Consejo Mundial de Boxeo.

Eduardo Lamazón no solo narró peleas, las vivió con intensidad y las transmitió con pasión. Su legado permanecerá en cada historia del ring que ayudó a contar.