CODHEM impulsa crianza con respeto y enfoque de derechos para niñas, niños y adolescente

Toluca, Méx.- Enseñar a niñas, niños y adolescentes a conocer sus derechos, asumir responsabilidades y convivir con respeto es una tarea fundamental que inicia en el entorno familiar, donde se construyen hábitos, empatía, solidaridad, autoestima y formas de relación libres de violencia, señaló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Cristina Dyjak Montes de Oca, jefa del Departamento de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la CODHEM, destacó que madres, padres y personas tutoras tienen una responsabilidad central en la protección, orientación y formación de sus hijas e hijos, sin que ello implique condicionar sus derechos, sino acompañar su desarrollo con límites claros, trato digno y respeto a su autonomía progresiva.

Al participar en el programa Nuestros Derechos, explicó que un ambiente familiar estable brinda seguridad y protección, lo que permite que niñas, niños y adolescentes fortalezcan su personalidad, autoestima y capacidad para relacionarse con otras personas. Por ello, subrayó la importancia de educar sin violencia, castigos físicos, humillaciones ni maltrato.

La servidora pública indicó que la crianza positiva es un enfoque basado en el respeto mutuo, el amor, la comunicación y la no violencia, mediante el cual las personas adultas pueden guiar el desarrollo de las infancias y adolescencias con normas claras, escucha activa, diálogo permanente y soluciones construidas en conjunto.

Añadió que niñas, niños y adolescentes deben ser reconocidos como personas titulares de derechos, no como propiedad de las personas adultas. Esto implica comprender sus necesidades y emociones, escuchar sus opiniones, mantener canales de comunicación abiertos y establecer límites de manera firme, amable y constante.

Dyjak Montes de Oca señaló que, como parte de su labor de promoción y sensibilización, la CODHEM impulsa la participación de las familias en la defensa y promoción de los derechos humanos, al reconocerlas como un espacio esencial para fortalecer la dignidad, el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica. Asimismo, el Organismo brinda capacitación a madres, padres, personas tutoras, niñas, niños y adolescentes en diversos temas relacionados con sus derechos.

Finalmente, advirtió que es necesario visibilizar las distintas realidades que enfrentan las infancias y adolescencias en el Estado de México, especialmente quienes viven en contextos de exclusión, pobreza, violencia, discapacidad, migración, pertenencia indígena o falta de acceso a derechos básicos.

Ante riesgos como la deserción escolar, la desnutrición, el trabajo infantil, la vida en calle o el reclutamiento por grupos delictivos, la CODHEM reiteró la importancia de fortalecer políticas públicas específicas, coordinación institucional y acciones de prevención que garanticen a todas las niñas, niños y adolescentes una vida digna, segura y libre de violencia.