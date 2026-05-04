Sin afectaciones en Toluca, tras sismo

Toluca, Méx.- Luego del sismo que se sintió en Toluca con epicentro en Oaxaca, el Gobierno municipal activó de manera inmediata los protocolos de seguridad, priorizando la integridad de la población, sin afectaciones.

Además, como medida preventiva se realizaron evacuaciones ordenadas en edificios administrativos y espacios públicos ubicados en el centro de la ciudad.

Mientras que, en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, se mantiene un monitoreo constante en todo el municipio y hasta el momento no se reportan afectaciones.

Y el presidente municipal, Ricardo Moreno, instruyó que brigadas especializadas lleven a cabo revisiones estructurales en edificios públicos, así como en las instalaciones del tren interurbano El Insurgente, iglesias y viviendas, para garantizar condiciones seguras para trabajadores y usuarios, además de reforzar los protocolos establecidos para salvaguardar a la ciudadanía.

Finalmente, Moreno Bastida llamó a la población a mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades, y en caso de emergencia comunicarse al 911.