Gobierno de Atizapán y DIF municipal llevan a cabo Festival del Dia del Niño y de la Niña

Atizapán, Méx.- El Gobierno de Atizapán y el Sistema Municipal DIF llevaron a cabo un festival con motivo del Día del Niño y de la Niña, celebración que fue encabezada por el alcalde Pedro Rodríguez y por la presidenta honoraria del DIF, Paty Arévalo.

Durante dos fines de semana, familias completas disfrutaron de juegos mecánicos, juguetes y show infantiles para celebrar a los reyes el hogar. Más de 16 mil pequeños disfrutaron juegos mecánicos, shows infantiles y cientos de regalos en los siete festivales que

Durante los festejos realizados durante dos fines de semana por distintas comunidades de este municipio, el presidente municipal reiteró la importancia de generar espacios de sano esparcimiento que fortalezcan la convivencia familiar y contribuyan al bienestar de la niñez atizapense.

“Paty y yo estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Una de las visiones de este gobierno es generar esa integración familiar que tanta falta nos hace porque hoy, si queremos recomponer el tejido social, es muy importante la participación de los padres”, expresó el alcalde.

Paty Arévalo, recalcó que tanto para ella como para el alcalde: “es un honor tener la oportunidad de servir y seguir trabajando para ustedes, generando acciones y programas como las becas y el salario familiar, además de los comedores comunitarios y el apoyo a las escuelas con techumbres y aulas digitales, porque queremos que toda nuestra niñez esté protegida y cuente siempre con las mejores condiciones”.

Además de las celebraciones en el deportivo “Finito López” y el Teatro Zaragoza, realizadas el 25 y 26 de abril; este fin de semana, las niñas y niños disfrutaron de regalos, música, juegos mecánicos y distintas sorpresas en las canchas de fútbol de las colonias Margarita Maza de Juárez y UAM, además del deportivo Ana Gabriela Guevara, La Lumbrera y la colonia Miraflores.