Capacitan a personal de salud para fortalecer la lactancia materna en EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la lactancia materna y brindar mayor orientación a madres, padres y cuidadores, el Gobierno del Estado de México impulsa la capacitación de personal sanitario sobre el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, es decir, de sustitutos de este alimento.

Como parte de estas acciones, 289 médicos generales y promotores de la salud de diversas instituciones del sector participaron en un curso especializado cuyos conocimientos serán replicados en unidades médicas de la entidad, a fin de fomentar una adecuada práctica de lactancia materna exclusiva y concientizar sobre el impacto de la publicidad de fórmulas infantiles.

Celina Castañeda de la Lanza, Secretaria de Salud estatal, destacó la importancia de que el personal de salud se mantenga actualizado en torno a este código internacional, para fortalecer la orientación que se brinda a las familias sobre los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo integral de niñas y niños.

Autoridades de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, así como especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, UNICEF México y una institución de educación superior privada, coincidieron en que uno de los principales retos es la difusión de publicidad en medios digitales, donde el constante flujo de información modifica patrones de consumo y prácticas de alimentación.

Asimismo, señalaron que el uso de fórmulas infantiles representa un alto impacto económico para las familias mexicanas y genera importantes niveles de contaminación por residuos, por lo que se han fortalecido medidas para evitar publicidad en lactarios y el patrocinio de actividades académicas dirigidas al personal sanitario.