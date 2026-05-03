Frontón y pádel impulsan a la UAEMéx en el medallero de ANUIES 2026

Toluca, Méx.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) continúa sumando resultados positivos en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, al conquistar tres nuevas preseas en las disciplinas de frontón y pádel, consolidando su presencia entre las delegaciones más competitivas del país.

El frontón fue una de las disciplinas clave para la institución mexiquense. En la modalidad de frontball varonil, Yahim Josué García López firmó una actuación sobresaliente que le permitió quedarse con la medalla de plata. Su desempeño se caracterizó por la consistencia y el dominio técnico, factores determinantes para avanzar hasta la final del certamen.

La segunda medalla de plata llegó en el frontón olímpico mixto, donde Sofía Marisa Camino Gómez y David Emiliano Peña García conformaron una dupla sólida y bien coordinada. Ambos atletas mostraron gran entendimiento dentro de la cancha, superando cada fase con autoridad hasta asegurar su lugar en el podio nacional.

En el pádel, la UAEMéx también logró hacerse presente. La pareja integrada por Mariana Costilla Garduño y Giselle Hohmann Ortiz obtuvo la medalla de bronce en la categoría de dobles femenil, tras una competencia exigente en la que demostraron carácter y determinación frente a rivales de alto nivel.

Además, el equipo universitario de pádel alcanzó el tercer lugar por equipos, resultado que refleja el trabajo en conjunto y el compromiso de cada uno de sus integrantes a lo largo de la justa deportiva.

Con estos resultados, la UAEMéx mantiene un paso constante en los Campeonatos Nacionales ANUIES 2026, fortaleciendo su posición en el medallero general. La delegación verde y oro sigue en competencia con la mira puesta en aumentar su cosecha de preseas y continuar poniendo en alto el nombre de la institución en el ámbito deportivo universitario.