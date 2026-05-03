Refuerzan atención animal en Metepec con modernización del Centro de Control

Metepec, Méx.- Como parte de una estrategia para mejorar los servicios veterinarios y fomentar una mayor responsabilidad en el cuidado de mascotas, el gobierno municipal de Metepec llevó a cabo la ampliación y rehabilitación del Centro de Control Animal, instalación fundamental para la atención integral de perros y gatos en la demarcación.

Durante la inauguración de las renovadas instalaciones, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, destacó la relevancia de reconocer a los animales de compañía como integrantes de los hogares, lo que implica brindarles condiciones adecuadas tanto a ellos como al personal encargado de su cuidado. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar prácticas responsables que favorezcan el bienestar animal.

El edil resaltó que el espacio renovado no solo dignifica la labor del personal veterinario, sino que también ofrece mejores condiciones para los animales que llegan en busca de atención médica y resguardo.

El alcalde subrayó que este tipo de infraestructura responde a una necesidad social cada vez más visible en torno al cuidado de mascotas, además de tener un impacto directo en la salud pública, como en la prevención de enfermedades, la disminución del abandono y una mejor convivencia entre la población y sus animales de compañía.

Las obras se realizaron en el inmueble ubicado en el fraccionamiento San José La Pilita, con una inversión que superó los dos millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).

El beneficio directo alcanza a más de 900 habitantes de la zona, pero el impacto se extiende a todo el municipio, ya que con estas mejoras, el Centro de Control Animal amplía su oferta de servicios, que incluyen esterilizaciones gratuitas, vacunación antirrábica, desparasitación, consultas veterinarias, rescate de animales en situación de riesgo y programas de adopción responsable.

Los trabajos de remodelación consistieron en la adecuación de diversas áreas, entre ellas la construcción de una sala de espera exterior techada, el reforzamiento del perímetro para mayor seguridad, la habilitación de un nuevo consultorio y la mejora de espacios destinados al personal.

También se integraron áreas para la recreación y exhibición de animales, se rehabilitaron las zonas de resguardo y se creó un espacio especializado para la atención de felinos. En materia médica, el centro cuenta ahora con un quirófano modernizado y uno adicional en la planta alta, lo que permitirá incrementar la capacidad de intervenciones quirúrgicas.

De manera paralela, el gobierno municipal mantiene operativos enfocados en el control de la sobrepoblación animal, así como en la detección y sanción de casos de maltrato y venta irregular de mascotas en la vía pública, con el objetivo de fortalecer las políticas de protección animal en Metepec.

Asimismo, continúa en funcionamiento una unidad móvil que acerca servicios veterinarios a distintas comunidades y atiende reportes ciudadanos relacionados con el bienestar de los animales.

El Centro de Control Animal se ubica en la calle Hacienda La Quemada número 27, en San José La Pilita, donde la población puede acudir para recibir atención, orientación o participar en campañas de adopción.