Aseguran toneladas de droga en Golfo de Tehuantepec

Oaxaca, Méx.- Gracias al trabajo arduo de elementos pertenecientes a la Secretaría de Marina (SEMAR) por sus siglas y de la Guardia Nacional (GN), se logró el aseguramiento de poco más de dos toneladas de polvo blanco con características similares a las de la cocaína, esto en Décima región Naval con sede en Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca, a 103 millas de esta ubicación ya mencionada (190.756km).

Los hechos ocurridos a partir de un operativo conjunto por los elementos de organismos de seguridad oficiales, durante la madrugada del 3 de mayo del año en curso, los paquetes con presunta droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Asimismo, se encuentran bajo resguardo todos los elementos que aportan a la evidencia para hacer la integración pertinente a la carpeta de investigación y se podrá determinar su situación legal: “Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina”, publicaron en su red oficial de X las autoridades de SEMAR.