Recolección de sargazo en playas es un éxito: SEMAR

Quintana Roo, Méx.- El Personal Naval trabaja arduamente en la contención del sargazo en las aguas pertenecientes al Caribe mexicano.

Esta información se ha dado a conocer de forma oficial en redes sociales oficiales como X, en donde se deja ver que hasta ahora ya se han instalado más de 7,500 metros de barreras contenedoras, las unidades ARM Sinicola (BSC-205), ARM Vulgare (BSC-204) y ARM “NATANS” (BSO-101), destacando por su parte que, han recolectado más de 310 toneladas del mismo.

Por su parte, los Grupos de Recolección Emergente en Playas (GREP), por sus siglas, que retiraron más de 100 toneladas de sargazo en: Playa Constituyentes, Playacar, Playa El Recodo y Calle 4, en Playa del Carmen, así como en la Playa Villa Pescadores y en Tulum, Quintana Roo.

Es importante mencionar que, estas acciones forman parte de una estrategia permanente orientada a la protección del medio ambiente marino y al fortalecimiento de la actividad turística en la región, evidenciando que los organismos como la SEMAR México para mantener nuestras costas en equilibrio.

Es importante destacar que, durante la temporada 2026 se han recolectado más de 28 mil toneladas de esta macroalga, a través del uso de buques sargaceros y de las barreras de contención.

Asimismo, los Desplegados en Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, Tulum y Cozumel, los grupos de recolección emergente en todas estas playas operan con la firme convicción para servir mejor a México y cuidar del planeta, pues es una tarea que concierne a todos.