Los Diablos arrancan la liguilla con derrota ante los Tuzos

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca dejaron escapar la ventaja en casa y cayeron por la mínima diferencia (1-0) ante los Tuzos del Pachuca, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Un solitario gol de Ener Valencia marcó la diferencia en el Estadio “Nemesio Diez” y obliga a los escarlatas a buscar la remontada en la vuelta.

Apenas al minuto 7, el inmueble mexiquense quedó en silencio tras una brillante acción del delantero sudamericano. Ener Valencia aprovechó un espacio y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de las redes, firmando el 1-0 a favor de la visita con una auténtica pincelada.

Tras el golpe tempranero, el Toluca reaccionó con intensidad y asumió el control del partido. Con posesión y constante insistencia, los dirigidos por Antonio Mohamed buscaron generar peligro, principalmente a través de Sebastián Córdova y Jesús Angulo. Sin embargo, el Pachuca se plantó con orden defensivo y apostó por el contragolpe para mantener su ventaja.

Para la segunda mitad, los Diablos estuvieron cerca de igualar el marcador. Pavel Pérez intentó con un disparo de larga distancia que pasó apenas desviado del arco defendido por Carlos Moreno. Más adelante, Alek Álvarez también probó suerte desde fuera del área, pero el arquero de los Tuzos respondió de gran forma para evitar la caída de su portería.

En busca de la reacción, Mohamed movió sus piezas e ingresó a Paulinho, Nicolás Castro y Santiago Simón, con la intención de darle mayor peso ofensivo al equipo. El Toluca insistió en la recta final, pero no logró romper el orden defensivo de Pachuca.

El partido de vuelta se disputará en la Bella Airosa el próximo domingo 10 de mayo a las 17:00 horas, donde Toluca estará obligado a ganar por dos goles para avanzar a semifinales. Antes, los Diablos afrontarán un reto clave en la Concacaf ante LAFC.

Alineaciones:

-Toluca

Titulares: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Franco Romero, Sebastián Córdova, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Pavel Pérez, Everardo López, Jorge Díaz Price y Alek Álvarez.

Suplentes: Hugo González, Nicolás Castro, Mauricio Isais, Santiago Simón, Fernando Arce, Joao Paulo Dias, Franco Rossi, Víctor Arteaga y Alan Orta.

-Pachuca

Titulares: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Víctor Guzmán, Enner Valencia, Oussama Idrissi, Carlos Sánchez, Christian Rivera, Alan Bautista, Elías Montiel y Robert Kenedy.

Suplentes: José Ángel Eulogio, Pedro Pedraza, Luis Quiñones, Jorge Berlanga, Alexei Domínguez, René López, Jonathan Ramírez, Cristóbal Alfaro, Gael Álvarez y Sergio Rodríguez.