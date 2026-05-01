Taxistas que conducían en estado de ebriedad en Toluca, son sancionados

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el transporte público, en Toluca, sancionaron a cuatro taxistas que fueron sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol durante el Operativo Pasajero Seguro.

Durante la jornada de vigilancia se realizaron un total de 135 entrevistas preventivas a operadores de transporte público, con el objetivo de verificar su estado físico, condiciones de manejo y cumplimiento de la normativa vigente. Como resultado de estas revisiones, se aplicaron cuatro pruebas de alcoholemia, mismas que arrojaron resultados positivos en todos los casos.

Los conductores involucrados fueron remitidos ante el Juez Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes conforme a la ley. Asimismo, las unidades que operaban fueron enviadas al corralón como medida precautoria.

El operativo forma parte de una estrategia integral impulsada por la administración municipal encabezada por Ricardo Moreno Bastida, la cual busca disminuir riesgos en el transporte público, garantizar la integridad de los usuarios y proteger a peatones.

Autoridades destacaron que este tipo de acciones continuarán de manera permanente y aleatoria en distintos puntos del municipio, con el fin de inhibir conductas de riesgo entre operadores del servicio público.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad en el servicio de transporte, subrayando que la participación social es clave para fortalecer la seguridad vial.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró su compromiso de aplicar la ley sin excepciones y de mantener operativos constantes que contribuyan a generar un entorno más seguro para todos los habitantes de Toluca.