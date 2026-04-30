SÓTANO UNO

Raúl Mandujano Serrano

Raúl Mandujano Serrano 30 abril, 2026

30 abril, 2026 Columnas

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· Se les borró la sonrisa

· Colofón. – Escenas perturbadoras

· La del estribo. – Trump, la víctima

Raúl Mandujano Serrano. Periodista

Se les borró la sonrisa. – ¡Uf! Vaya semanita -dice Brenda, mi siempre atenta waitress de esa añeja cafetería del centro histórico-. El departamento de justicia de EU solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de 10 políticos (todos de Morena), entre ellos el peor gobernador de la historia de Sinaloa Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza Cázarez, quien un día antes vociferaba que la gobernadora de Chihuahua era una traidora a la patria, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa.

Era de esperarse. Con eso de la defensa de la soberanía se analizarán las razones gringas, pero sabemos que no pasará más que se queden sin visas. Aún no lo entienden, pero las razones motivan en un futuro nada lejano unas relaciones difíciles con Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si los requeridos fueran del PAN, PRI, MC o PRD? Seguro no los defenderían tanto como a sus compinches de cargo y tribuna.

A veces lo que se ve es lo que queremos ocultar, dice el amanuense mientras recuerda al director de cine Alfred Hitchcock: “Estoy seguro que, a cualquiera le gusta un buen crimen… siempre que no sea la víctima”.

Colofón. – Escenas perturbadoras

Mientras degusta de un plato de fresas con crema, nuez, vino y canela, el amanuense recuerda el asesinato a sangre fría que una perturbada Erika María Guadalupe Herrera cometió en agravio de su nuera, Carolina Flores Gómez, en Polanco. La mujer ya fue detenida en Venezuela y se espera su pronta extradición. La escena muestra cómo, por la espalda, le dispara en al menos 5 ocasiones.

Y está también el ataque de Julio César Jasso, el asesino de Teotihuacán, un fanático que planeó la matanza de la pirámide de la Luna, precisamente el 20 de abril, fecha que conmemora el nacimiento de Hitler en 1889, o el día en qué Eric Harris y Dylan Klebold mataron en 1999 a 13 estudiantes y profesores en Columbine.

Las matanzas no paran, cada día, a cada momento, en Iztapalapa, Atzcapotzalco, Ecatepec, Sinaloa, Morelos, en todo el país y en sus municipios.

Y no se trata sólo de una ira desbordada, sino de todo un contexto ideológico que adquieren niños y niñas en páginas con contenidos adictivos a la violencia. En España, por ejemplo, una nación históricamente sacudida por el terrorismo, en 2025 detectaron 3 mil 208 páginas cuyos contenidos propagan material de grupos anarquistas para reclutar a niños, y no precisamente como miembros, sino como ejecutores de su ideología.

Francisco Coria, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado español señala que: “muchos gobiernos pueden combatir el terrorismo, pero prefieren usar la tecnología para espiar a enemigos a su causa”.

Lo que es claro es, la violencia. No se oculta pidiéndole a los medios ya no difundirla. Es necesario trabajar más en acciones y menos discursos chistosos para distraer la atención social.

Estamos en un momento crucial para detectar y dar de bajar páginas terroristas, extremistas o violentas, pero también para crear una asignatura escolar sobre el uso inteligente de redes sociales e involucrar a los papás y mamás porque, nos toca. Nos toca escuchar, pelear juntos sus batallas y dejar en la basura esas aberrantes frases de: “tus problemas no son nada comparados con los míos”, “yo sé lo que es mejor para ti”, “ya se te pasará”…

La del estribo. – Trump, la pseudo víctima

Durante sus aspiraciones y mandato, Donald Trump ha sufrido al menos 5 atentados, dicen. Todos ocurridos en momentos desfavorecedores para su trabajo. Pareciera como si lo planearan para victimizarse. El amanuense no le cree al dictador norteamericano. Hasta otro Sótano. Mi X @raulmandujano