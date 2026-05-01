SMSEM impulsa basificación, actualización de reglamentos y mejor atención médica para docentes

Toluca, Méx.- Más de 14 mil maestras y maestros de las 14 regiones sindicales se concentraron en la Plaza de la Unidad Sindical, donde el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), Jenaro Martínez Reyes, puso sobre la mesa las demandas principales del magisterio estatal: avanzar en una segunda etapa de basificación, actualizar reglamentos laborales rezagados por más de tres décadas y garantizar atención médica efectiva.

Docentes de todo el Estado de México se dieron cita en Santa Cruz Azcapotzaltongo para respaldar la gestión de su dirigente sindical, a unos días de la entrega del Pliego Petitorio 2026 a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el que inicia formalmente la negociación anual en temas económicos, laborales, profesionales y de salud.

Al dirigirse a los miles de asistentes, quienes portaban el nuevo uniforme deportivo con bloques en blanco y negro, franjas laterales, con el escudo del SMSEM y el emblema de la actual administración sindical a la altura del pecho, Martínez Reyes explicó que el sindicato buscará ampliar el número de docentes con certeza laboral en una segunda etapa de basificación, una de las principales exigencias de la base.

Sobre las condiciones de trabajo, advirtió que hay reglamentos que no se actualizan desde 1999 y 1993, por lo que insistió en su revisión. “Las condiciones de 1999 a la fecha ya no son las mismas”, señaló, al referirse a la necesidad de actualizarlos conforme a la realidad actual del magisterio.

En el tema de salud, reconoció que actualmente el cuadro básico contempla 711 medicamentos, pero subrayó que la demanda es que el abasto sea permanente y sin faltantes, además de incrementar el número de especialistas en hospitales para atender la demanda real del magisterio.

El dirigente sindical se remontó al origen del movimiento magisterial en la entidad, a propósito del centenario de la fundación de la Sociedad Mutualista Ánfora, organización pionera del SMSEM, en 1926: “Hoy, después de un siglo en el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, volvemos a caminar juntos con un solo propósito: reivindicar nuestra profesión como maestros”.

En la celebración se pudo ver a docentes de todos los niveles educativos y los 125 municipios de la entidad, quienes portaron distintivos de sus regiones y acompañaron el posicionamiento del sindicato, en un ambiente que mostró la capacidad de organización del SMSEM y la exigencia laboral que demanda la conmemoración.

Martínez Reyes informó que ya se instalaron mesas de trabajo con autoridades estatales para analizar las demandas presentadas y en general las problemáticas que aquejan a sus compañeros maestros. “Somos un solo colectivo que espera que se mejoren sus condiciones económicas, laborales, de salud y profesionales”, afirmó.