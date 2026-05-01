Presidenta Sheinbaum está fuerte y segura ante embates del Gobierno de EE. UU.

Ciudad de México.- El Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, presentó los logros en materia laboral del proyecto denominado Cuarta Transformación, entre los cuales se destacaron:

-Aumento al salario mínimo: Se destacó el aumento del 154 por ciento del salario mínimo. En 2026, el salario mínimo alcanza para adquirir 1.96 canastas básicas.

-Compromiso de seguridad con los trabajadores: El Secretario del Trabajo destacó el rescate de mineros en los gobiernos de la 4T.

-Reparto de utilidades: 3 millones de personas trabajadoras reconocidas por sus verdaderos empleadores; En 2025, se repartieron 259 mil millones de pesos en Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

Un aumento acumulado de 150%.

-Seguro Social a trabajadores por aplicación: Se les brinda seguro a los trabajadores de aplicación.

Reforma de las 40 horas; Después de más de 100 años, la jornada laboral se reduce de 48 a 40 horas semanales, beneficiará a cerca de14 millones de personas trabajadoras, más tiempo para la familia y el desarrollo personal.

El Secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexican, Napoleón Gómez Urrutia, destacó el acercamiento de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum con las causas y peticiones de los trabajadores a nivel nacional.

Sheinbaum expresó su confianza en las instituciones mexicanas y enfatizó que con el gobierno estadounidense hay coordinación, pero no subordinación.

“Lo he dicho muchas veces, nunca nos vamos a subordinar, es un asunto de dignidad del pueblo de México y de la Nación. El caso Chihuahua lo lleva la fiscalía, el caso Sinaloa lo lleva la fiscalía, hay instancias, instituciones en las que creemos que están llevando estos casos y ellos tienen que informar”, puntualizó.

La mandataria también cuestionó a “la derecha del McPRIAN”, a la que acusó de difundir mentiras bajo la lógica de que repetirlas las convierte en verdad.

“No se distingue en absolutamente nada de los conservadores del Siglo XIX que fueron a pedir la intervención extranjera. Ellos lo que quieren es la intervención externa porque no tienen proyecto de Nación, nada que ofrecerle a las mexicanas y los mexicanos. Más que mentira y mucha hipocresía”, dijo la Presidenta.

Además, pidió al pueblo informarse y a no dejarse llevar por mentiras y calumnias de la oposición: “El mensaje es al pueblo, hay que informarse bien y a no dejarse llevar por mentiras, calumnias, pero cada quien asume su responsabilidad en la historia”, indicó.

Además, invitó a los mexicanos a permanecer unidos ante los embates externos. “Frente al embate exterior lo que debe haber es unidad nacional, unidad con el pueblo, quien no quiera eso, pues está con el exterior”, enfatizó.