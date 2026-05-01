Gobernadora encabeza relevo de mandos militares para reforzar estrategia de seguridad en el EdoMéx

Zumpango, Méx.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, atestiguó la Toma de Protesta al Cargo, Posesión al Mando y Protesta de Bandera del General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor Raúl Martínez Montiel, quien asumió como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, en instalaciones ubicadas en Zumpango.

Durante la ceremonia, la mandataria estatal reiteró el compromiso de su administración para mantener una estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas como eje clave en el fortalecimiento de la seguridad pública. “Atestigüé la Toma de Protesta al Cargo, Posesión al Mando y Protesta de Bandera del General de Ala Piloto Aviador Estado Mayor Raúl Martínez Montiel como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, en Zumpango, a quien le deseo mucho éxito en esta encomienda. Trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas ha sido prioritario para avanzar en materia de seguridad en el #EdoMex, por lo que seguiremos sumando esfuerzos para continuar consolidando la paz”, compartió en redes sociales.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, reconoció la importancia del trabajo coordinado con las instituciones castrenses. “También hoy, acudí con nuestra Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la Toma de Protesta al Cargo, Posesión al Mando y Protesta de Bandera del General de Ala Piloto Aviador E.M. Raúl Martínez Montiel, como Comandante de la 1/a Zona Aérea Militar, ¡Mucho éxito en esta nueva encomienda! Enhorabuena por el trabajo de las Fuerzas Armadas, con quienes colaboramos diariamente por un mejor EdoMéx”, expresó en X.

De acuerdo con la información oficial, el General Raúl Martínez Montiel cuenta con estudios civiles y militares tanto en México como en el extranjero, así como una Maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional. Su trayectoria incluye cargos estratégicos, como el de Director General de Transportes Aéreos de la Guardia Nacional.

Asimismo, se informó sobre la incorporación del General de Brigada Estado Mayor Fernando Antonio Solares Lammel como Comandante de la 37/a Zona Militar, quien es licenciado en Administración Militar y maestro en Seguridad Interior y Defensa Nacional, y ha desempeñado funciones como Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Perú.

Previo a las ceremonias, la gobernadora encabezó la Mesa de Paz número 81 en instalaciones militares de Santa Lucía, donde participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno. En este encuentro se destacó la efectividad de la estrategia conjunta de seguridad, al evitarse el pago de más de ocho millones de pesos en intentos de extorsión entre el 23 y el 29 de abril.

“Esta mañana, en Zumpango, encabecé la Mesa de Paz, en las instalaciones de la 37/a Zona Militar. En la reunión, dimos la bienvenida a la Mesa de Paz al General de Brigada E. M. Fernando Solares quien se incorpora como Comandante de la 37/a Zona Militar. También se informó que del 23 al 29 de abril se evitó el pago de más de ocho millones de pesos en intento de extorsión. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando al 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de este delito”, expresó.

Al acto asistieron también mandos militares de alto nivel, entre ellos el General de División Piloto Aviador Estado Mayor Alfonso Rodríguez Sierra y el General de División Estado Mayor Marco Antonio Álvarez Reyes, así como el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y la secretaria técnica de la Mesa de Paz, Maricela López Urbina.

Con estas acciones, el gobierno estatal y las Fuerzas Armadas consolidan su coordinación institucional para enfrentar los retos en materia de seguridad y avanzar en la construcción de un entorno más seguro para la población mexiquense.