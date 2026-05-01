Gobierno federal y estatal refuerzan prevención de inundaciones con obra en el sistema Churubusco-Xochiaca

Nezahualcóyotl, Méx.– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez apuestan por la prevención de inundaciones con la construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, obra magna que permitirá el desalojo de agua y reducir riesgos para miles de familias mexiquenses, especialmente en temporadas de lluvia.

Durante una gira de trabajo y de supervisión, refrendaron su compromiso de atender una de las principales demandas históricas de la zona, al fortalecer esta infraestructura hidráulica llevada a cabo en Nezahualcóyotl, la cual beneficiará a la región oriente de la entidad.

Como parte del recorrido, visitaron el Cárcamo Sor Juana y el Dren Xochiaca, instalaciones estratégicas para el manejo de aguas pluviales y mejorar las condiciones sanitarias y la seguridad de las comunidades.

Asistieron Efraín Morales López, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); Felipe Zataráin Mendoza, Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua y Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl.