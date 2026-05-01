En Tultitlán, capturan a dos hombres por probable narcomenudeo

Tultitlán, Méx. – Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Después de la recepción de diversas denuncias al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, por la posible venta de estupefacientes en la colonia Buenavista Parte Alta, en Tultitlán, elementos de la Unidad de Inteligencia e Investigación Policial (UIIP) de la SSEM, en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), efectuaron el análisis de las cámaras de vigilancia, donde se determinó el posible punto de venta.

Gracias a los trabajos de investigación en campo determinaron que en dicha colonia, después de las 22:00 horas, dos personas llevaban a cabo el intercambio de dinero en efectivo por probables estupefacientes, lo que llevó a montar un cerco virtual en tiempo real, con elementos en campo, para detener a los posibles responsables.

Así fue como elementos de la UlIP arribaron al sitio y detuvieron a Ernesto “N” y Hugo “N”, ambos con antecedentes por delitos contra la salud, a quienes se les incautaron 10 envoltorios resellables, en cuyo interior tenían una sustancia blanquecina con las características propias de la cocaína.

Indicios y detenidos fueron trasladados ante la autoridad correspondiente, donde se situación jurídica por delitos contra la salud en su modalidad de definirá narcomenudeo.