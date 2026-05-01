Grupo Relámpagos capacita al CENATRA para fortalecer traslado aéreo de órganos

Toluca, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, fortalece la seguridad en la evacuación aeromédica y optimiza el traslado oportuno de órganos en el país, mediante la capacitación especializada que el “Grupo Relámpagos” brinda al Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

En esta acción estratégica participan 19 médicas y médicos de diversas instituciones de salud, coordinados por el CENATRA, quienes reciben formación por parte del “Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Estado de México”, para mejorar los procesos de procuración, traslado y entrega de órganos en condiciones seguras y eficientes.

“El Centro Nacional de Trasplantes envía médicos que se encargan de la regulación del trasplante de órganos y de procurar los órganos. El objetivo principal es que comprendan cómo realizar una operación, cómo entregar y recibir un órgano”, expresó Ricardo Castillo Zavala, paramédico rescatista de “Grupo Relámpagos”.

El curso-taller Medidas Integrales de Seguridad en Evacuación Aeromédica (MISEA) forma parte del compromiso de la administración estatal por consolidar servicios de emergencia más seguros, eficientes y profesionales, con una atención oportuna que priorice la vida y la salud de la población.

Durante la capacitación se actualizan conocimientos en historia de la aviación, seguridad operacional, criterios de aerotransportación, evacuación aeromédica, protocolos de medicina aérea y activación del sistema de ambulancia aérea, lo que permite estandarizar procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Participan especialistas de la Secretaría de Salud, Centros Estatales de Trasplantes, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), provenientes de Quintana Roo, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y otras entidades.

“Gracias al trabajo conjunto con “Grupo Relámpagos” y el Centro Nacional de Trasplantes, hemos podido realizar el traslado de órganos en un tiempo menor al que haríamos en un traslado terrestre, lo que garantiza el éxito del trasplante”, destacó Karina Matías Zenón, coordinadora de donación de órganos y tejidos del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”.

En este marco, el hangar del agrupamiento recibió a Rosa Erro Aboytia, Directora General del Centro Nacional de Trasplantes, junto con su equipo de trabajo, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en favor de la vida.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Oficialía Mayor y el “Grupo Relámpagos”, reafirma su compromiso con la capacitación continua y la profesionalización de los cuerpos de emergencia.