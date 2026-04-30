En Día del Niño, camiones de recolección adornados recorren calles de Toluca

Toluca, Méx.- Adornados con globos, serpentinas , personas disfrazadas de personajes de películas, 53 unidades de recolección protagonizaron la tradicional caravana del Día de la niña y el niño, recorriendo vialidades como Rafael Alducin, Nicolás Bravo e Hidalgo hasta llegar a Palacio Municipal de Toluca.

Personal de la Dirección General de Residuos Sólidos, se caracterizaron para la ocasión, repartieron más de 6 mil pelotas, durante el trayecto y en sus rutas habituales por colonias y delegaciones, combinando servicio y celebración del día de la infancia.

Está ya es una iniciativa, que año con año se ha convertido en una tradición, y fue organizada por trabajadores con el respaldo del presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, fortaleciendo el vínculo entre Gobierno y comunidad a través de acciones que humanizan el servicio público.

Luego de la caravana, las 53 unidades retomaron de inmediato sus labores de recolección, cumpliendo puntualmente con sus recorridos y demostrando que el compromiso con la ciudad no se detiene.

Por tal motivo, el Gobierno municipal de Toluca, reconoce la vocación, entrega y sentido humano del personal de limpia, quienes no solo mantienen limpia al municipio, sino también llevan alegría a niños y niñas.