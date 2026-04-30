Celebran a las y los niños en el Materno Infantil de Toluca

Por: Fao Achkar Shields

Toluca, Méx.- Con el objetivo de celebrar en su día a las y los niños que acuden al Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, se llevó a cabo una mañana mágica y especial donde con divertidas actividades y regalos consintieron a los pequeños que se dieron cita.

Esta mañana de fiesta, fue encabezada y organizada por Alfredo Cortés Algara, director general del IMIEM; David Hernández León, director de servicios médicos del IMIEM, Sara Guzmán castillo, subdirectora del Centro de Especialidades Odontológicas; José Luis López Barrón, coordinador de Enseñanza e Investigación; Alfonso Gil Morán, secretario general del Sindicato en la sección DIFEM, IMIEM y JAPEM; Constanza Linares, directora de la fundación Grisi México; Alex Tapia García, gerente nacional del Lacer México; Karla Márquez, gerente de marketing de Lacer México; el director del periódico El Valle, José Nader y la voluntaria Martha Patricia Castro Solórzano

Desde temprano, el personal médico y administrativo preparó una fiesta y kermes, en donde las y los pequeños, en compañía de sus familias, pudieron disfrutar de las mesas de juegos, de los helados para contrarrestar la mañana calurosa, de los Hot Dogs y bebidas que se regalaron, junto con juguetes y algunas golosinas.

Con el cariño y profesionalismo que caracteriza al personal del Instituto Materno Infantil del Estado de México, es que durante toda la mañana brindaron una mañana especial a las y los niños, que con emoción participaron en esta actividad de la que afortunadamente se fueron contentos.

Cabe destacar, que en el evento el voluntariado del ISEM y CEPANAF, estuvieron acompañados con perritos de compañía, que alegraron esta actividad, a la vez de promover la adopción responsable de seres sintientes.

De esta manera, el Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, reafirma su compromiso con las y los mexiquenses para seguir trabajando en la salud de las infancias, lo anterior, como uno de los principales compromisos de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez.