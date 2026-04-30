Camiones recolectores reparten dulces y sonrisas en Metepec en el Día del Niño

Metepec, Méx.- Con camiones recolectores decorados, disfraces coloridos y bolsas de dulces, trabajadores del servicio de limpia del municipio de Metepec convirtieron su jornada laboral en una celebración itinerante por el Día del Niño, llevando alegría a distintas calles de la demarcación.

Un total de 29 unidades participaron en esta iniciativa que, más allá de cumplir con las labores cotidianas de recolección de residuos, ofreció un momento de esparcimiento a niñas y niños que se encontraban en sus hogares o acompañando a sus padres durante el trabajo.

La actividad, impulsada hace cuatro años por personal de la Subdirección de Limpia, ha mostrado una evolución constante. En sus primeras ediciones, los esfuerzos se limitaban a la decoración de los camiones; sin embargo, con el paso del tiempo, los trabajadores decidieron involucrarse de manera más activa, incorporando disfraces y dinámicas de convivencia.

Posteriormente, con el respaldo del ayuntamiento, se añadieron obsequios como pelotas y otros artículos, fortaleciendo el carácter social de la iniciativa. En esta ocasión, la entrega de dulces fue el eje central de la celebración, generando sonrisas entre los menores que salieron al encuentro de las unidades.

La jornada se desarrolló en dos turnos para abarcar una mayor parte del municipio: el primero arrancó a las 6:00 horas y el segundo a las 16:00, permitiendo que distintas colonias fueran parte del recorrido festivo.

El éxito alcanzado ha motivado a que esta actividad trascienda el Día del Niño, ya que la experiencia se ha replicado en fechas como el Día de las Madres y el Día de Muertos, consolidándose como una tradición impulsada desde el propio personal operativo.

Asimismo, la iniciativa ha comenzado a llamar la atención de otras demarcaciones; municipios vecinos, como Toluca, han mostrado interés en adoptar este modelo de convivencia comunitaria, que combina el servicio público con acciones de cercanía social.

Lo que inició como una idea entre compañeros hoy se perfila como una práctica que refuerza el vínculo entre autoridades y ciudadanía, demostrando que incluso en tareas esenciales como la recolección de basura, hay espacio para la empatía y la celebración.