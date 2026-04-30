Aprueban en comisiones legislativas regular el uso de celulares en escuelas

Toluca, Méx.- En comisiones Legislativas del Congreso mexiquense se aprobó regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos para estudiantes de nivel básico.

El uso, solo se limitará a fines académicos o emergencias personales y previa autorización de la persona responsable del aula o directiva durante los horarios de clase, con el fin de prevenir su utilización inadecuada y contribuir a erradicar conductas vinculadas a la violencia escolar.

Dicho dictamen fue avalado por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura mexiquense y establece que la autoridad educativa estatal deberá expedir lineamientos, protocolos, guías o manuales para delimitar el uso de los dispositivos para fines académicos y pedagógicos, determinar tiempos y espacios específicos, distintos al aula, en los que se permita su uso para fines recreativos o de comunicación personal.

Cabe mencionar que el proyecto legislativo conjuntó tres iniciativas: una de la diputada Paola Jiménez Hernández (morena); y otras dos de Rocío Alexia Dávila Sánchez y Anuar Roberto Azar Figueroa, congresistas del PAN.

La propuesta establece que los lineamientos promoverán el uso seguro y responsable de la tecnología, con especial énfasis en la prevención de riesgos asociados al ciberacoso, la violencia en sus diversos tipos y modalidades y el acceso a contenidos que vulneren el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Y fomentarán la participación corresponsable de madres, padres o personas que ejerzan la tutela en el acompañamiento del uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.