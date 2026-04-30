La niñez es prioridad en Nezahualcóyotl: Cerqueda

Eduardo Muñoz

Eduardo Muñoz 30 abril, 2026

30 abril, 2026 Municipios

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Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo arrancó los festejos del Día de la Niña y del Niño en la explanada del palacio municipal, donde dijo que la niñez en Nezahualcóyotl es prioridad y pidió a las y los niños denunciar cuando alguien les haga daño, además de hacer un llamado a mamás y a papás a estar siempre atentos a sus hijas e hijos.

“Queremos que nuestras niñas y niños tengan espacios de recreación dignos, donde puedan divertirse y convivir en familia. Por ello, acercamos este tipo de eventos gratuitos que fortalecen el tejido social y promueven la felicidad de la infancia en nuestro municipio”, señaló el funcionario.

Cerqueda Rebollo felicitó a las y los pequeños, y previo al inicio del show de “El Circo de los PayaCocos” anunció que los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo habrá más funciones gratuitas en la explanada del palacio, donde además hay juegos mecánicos gratuitos.

Informó que en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, en el parque La Esperanza y en “El Sol” habrá inflables, fiesta de espuma, payasos, botargas, así como entrega de juguetes y regalos, para consentir a los más pequeños en su día.

El alcalde realizó la rifa de bicicletas entre niñas y niños que esperaban el inicio del show de “El Circo de los PayaCocos” y aprovechó para agradecer la donación de éstas por parte de la familia Carrizales.

Los juegos mecánicos gratuitos estarán ubicados en la explanada del palacio hasta el 3 de mayo, y en la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl hasta el 2 de mayo, en un horario de 15:00 a 21:00 horas.

Por otra parte, se llevó a cabo la “Paya Fiesta”, junto con La Ke Buena México, la cual contó con la participación de diversos artistas y agrupaciones musicales como Aarón y su Grupo Ilusión, Montez de Durango, Wapayasos y Horripicosos, entre otros, que ofrecieron un ambiente festivo, dinámico y completamente familiar.

El alcalde agregó que a esta celebración se sumaron actividades recreativas, talleres, juegos, dinámicas comunitarias y actividades deportivas en distintos espacios públicos de Nezahualcóyotl desarrolladas por el DIF Neza, Instituto Municipal de la Juventud, la Dirección de Bienestar, la Dirección de Cultura y la Dirección de Educación.

Cabe señalar que estas acciones forman parte del compromiso que tiene el Gobierno Municipal por generar espacios de esparcimiento seguros, accesibles e incluyentes, fortaleciendo el tejido social y promoviendo el bienestar integral de la niñez. Además de que contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social de las niñas y los niños, al incentivar su creatividad, curiosidad e interacción con su entorno.