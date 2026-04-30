Impulsa Clínica Multidisciplinaria UAEMéx prevención en salud femenina

Toluca, Méx.- Como parte de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS), de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), mantiene vigente una serie de paquetes médicos enfocados en la prevención y atención integral de enfermedades que afectan a la población femenina.

La institución destacó la importancia de fortalecer la cultura de la prevención, ya que diversas enfermedades continúan siendo causas relevantes de morbilidad y mortalidad en mujeres, por lo que facilitar el acceso a servicios médicos oportunos resulta fundamental.

Entre las acciones implementadas, la CMS ofrece estudios y consultas a costos accesibles durante mayo de 2026, entre estos servicios destaca el paquete de control prenatal con ultrasonido obstétrico por 250 pesos, dirigido a mujeres embarazadas para dar seguimiento a su salud y la del bebé.

Asimismo, se promueve la detección de enfermedades urogenitales mediante pruebas PCR acompañadas de consulta ginecológica por 550 pesos, lo que permite identificar padecimientos de manera temprana.

En materia de prevención de cáncer de mama, se ofrece el servicio de mastografías con promoción 2 por 1 por un costo de 500 pesos, mientras que el paquete de consulta ginecológica con estudio de Papanicolaou tiene un costo de 450 pesos, enfocado en la detección oportuna de cáncer cervicouterino.

La UAEMéx reiteró que estas acciones buscan ampliar el acceso a servicios de salud de calidad y contribuir al bienestar de las mujeres, al tiempo que fomenta la atención preventiva como eje central para mejorar la calidad de vida.

Las personas interesadas, ya sea de la comunidad universitaria o la sociedad en general pueden agendar citas a través del sitio web oficial de la clínica o vía telefónica en los números habilitados por la institución.