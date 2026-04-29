Toluca impulsa deporte con nueva cancha de futbol en el Seminario

Toluca, Méx.- El próximo 14 de mayo a partir de las 10:00 horas, la cancha de futbol rápido del Parque Ecológico El Seminario abre sus puertas totalmente renovada, anunció el alcalde Ricardo Moreno quien dará el silbatazo inicial de un torneo relámpago.

Además, este espacio servirá como sede de una nueva escuela de iniciación deportiva, para que las niñas y niños del barrio aprendan a jugar con entrenadores expertos y en instalaciones dignas añadió el primer edil durante la conferencia La Toluqueña.

Para festejar a las mamás este 10 de mayo dentro de “Toluca Recreativa”, podrán activarse y disfrutar de un día dedicado a su salud, informó la directora general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Berenice Castro.

Habrá actividades físicas, rifas y sorpresas preparadas especialmente para consentirlas y reconocer su labor diaria, pues el objetivo es que las jefas de familia tengan un momento de sano esparcimiento y regresen a casa con la energía renovada y algún regalo de los que se entregarán durante la jornada.

Al respecto, Ricardo Moreno informó que los participantes del reto “Toluca se Pone en Forma” redujeron 9 mil 760 kilos, cifra que equivale a 10 automóviles compactos o nueve tiburones blancos adultos, asimismo destacó que el programa está a 30 días de concluir, por lo cual llamó a los 11 mil participantes a demostrar su disciplina, constancia y determinación para llegar a la meta de 15 toneladas perdidas.