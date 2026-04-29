Modernizan la Unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez” en Villa del Carbón

Villa del Carbón, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Faustino Jacinto Vázquez”, un proyecto en el que se invirtieron 21.5 millones de pesos del Programa de Obra Pública, en beneficio de 4 mil 530 mexiquenses que ahora disfrutan de un espacio público digno y adecuado.

En representación de la Gobernadora y como parte de las acciones de la estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), acudió a este Pueblo Mágico para entregar el espacio deportivo renovado, tras 23 años de funcionamiento que ahora se vuelve un sitio donde se fortalecen lazos familiares y comunitarios.

El Secretario Maza Lara explicó que la obra consistió en la intervención de 17 mil 500 metros cuadrados. En materia de infraestructura deportiva y recreativa, se renovó la cancha de futbol con pasto sintético, también se rehabilitaron las de frontón y squash; las de básquetbol evolucionaron a canchas de usos múltiples, y la trotapista de tezontle fue optimizada con cunetas y drenaje. Además, se instalaron juegos infantiles, ejercitadores y se rehabilitó integralmente el salón de usos múltiples, entre otros elementos.

El funcionario estatal subrayó que la accesibilidad e inclusión fueron prioridad en esta obra, al integrar rampas de acceso y balcones diseñados para personas con discapacidad. La movilidad interna se facilitó mediante nuevos andadores y barandales.

Respecto a la seguridad y servicios generales, se construyeron los arcos de acceso, se colocaron portones y una caseta de vigilancia equipada. Asimismo, se reconstruyeron muros perimetrales, se mejoraron los módulos sanitarios públicos y se instalaron luminarias solares para garantizar la iluminación sostenible de todo el recinto.