Desarticulan célula delictiva vinculada a homicidios

Atizapán, Méx. – Como resultado de los trabajos de coordinación entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Policía Municipal de Atizapán de Zaragoza, se logró la detención de cuatro personas probables integrantes de un grupo delictivo y quienes al parecer estarían relacionados con un homicidio cuádruple.

Los hechos con los que se les vincula, ocurrieron el pasado 28 de abril en la alcaldía Azcapotzalco, en la capital del país; además de su aparente implicación en delitos contra la salud y portación de armas de fuego.

Por su parte, el personal del C2 Poniente de la Ciudad de México solicitó apoyo para el seguimiento de dos vehículos con reporte de robo que ingresaron a territorio mexiquense; simultáneamente, operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) fueron informados a través del Número Nacional de Emergencias 9-1-1 sobre el robo de una de las camionetas. En la denuncia, un ciudadano refirió que durante el atraco una familia fue privada de la vida.

Gracias a la información aportada por el C2 Poniente, personal del C5 EdoMéx realizó un análisis videográfico que permitió establecer la última ubicación de las unidades en la colonia Francisco Villa, en Tlalnepantla, con dirección a Atizapán de Zaragoza, de manera inmediata, se alertó a los elementos en campo para su intervención.

Los elementos de la dependencia estatal, en cumplimiento de los despliegues estratégicos instruidos en las Mesas de Paz, implementaron un operativo de búsqueda y ubicaron las camionetas en la colonia Las Arboledas, en Atizapán de Zaragoza; al arribar al sitio, los sospechosos agredieron con armas de fuego a los elementos de seguridad, resultando heridos dos policías municipales.

Tras neutralizar el ataque se logró la captura de José “N” de 21 años, María de Jesús “N” de 24 años, Francisco “N” de 36 años y Emiliano “N” de 20 años, este último fue trasladado bajo custodia al Hospital Adolfo López Mateos, en Toluca, para su atención médica, ya que resultó herido por proyectil de arma de fuego, en el intercambio de disparos.

Acorde con las primeras indagatorias este grupo podría estar relacionado en delitos como extorsión, despojo de inmuebles, narcotráfico y homicidio, por lo que se extenderán las averiguaciones.

Luego de una inspección protocolaria en el sitio se aseguraron dos armas de fuego cortas. cargadores, cartuchos útiles y un silenciador, además de 55 dosis de hierba verde y seca con características de la marihuana y 40 envoltorios de posible cocaína en piedra, una mochila denominada mariconera y dos teléfonos celulares, asimismo se recuperaron dos camionetas con reporte de robo.

Al lugar arribó personal de Protección Civil municipal, para la valoración de los heridos.

En tanto, los dos elementos de la Policía Municipal que resultaron lesionados en cumplimiento de su deber fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica y se encuentran fuera de peligro.

Tras hacerles saber, los derechos que la ley consagra, los detenidos, junto con el armamento y la droga, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.