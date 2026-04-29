Localizan a dos menores reportados como desaparecidos en Metepec

Metepec, Méx.- Derivado de labores de inteligencia, análisis de información y seguimiento puntual de reportes ciudadanos, la Célula de Búsqueda de Personas del municipio de Metepec logró la localización de dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en distintos puntos de la demarcación.

De acuerdo con información oficial, se trata de un adolescente de 17 años, cuyo extravío fue reportado en el Barrio del Espíritu Santo, así como de una menor de 14 años, vista por última vez en el barrio de San Miguel. Tras activar los protocolos de búsqueda y coordinación interinstitucional, ambos casos fueron atendidos de manera prioritaria por los elementos especializados.

Las acciones incluyeron el análisis de posibles rutas de desplazamiento y el seguimiento de indicios que permitieron que los dos menores fueran ubicados con vida y en condiciones estables.

Una vez asegurados, los adolescentes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la verificación de su estado de salud y la integración de los informes necesarios, antes de ser entregados a sus familiares.

La Policía Municipal de Metepec destacó que estos resultados son reflejo del compromiso institucional y del trabajo constante que se realiza para atender este tipo de situaciones sensibles. Asimismo, reiteró que la búsqueda de personas no localizadas es una tarea permanente, por lo que las acciones no se detienen.

Autoridades municipales hicieron un llamado a la población para reportar de manera inmediata cualquier caso de desaparición o ausencia, así como para colaborar con información que contribuya a la pronta localización de personas.

En Metepec, subrayaron, la búsqueda continúa sin descanso, con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus habitantes, especialmente de niñas, niños y adolescentes.