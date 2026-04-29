Fomentan consumo de juguetes mexiquenses por el Día del Niño

Toluca, Méx.– En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Gobierno del Estado de México invita a comprar juguetes tradicionales elaborados por artesanas y artesanos mexiquenses, con el propósito de fortalecer la economía local y preservar expresiones que forman parte de la identidad cultural de la entidad.

A través de la Secretaría de Cultura y Turismo y del Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), se promueve el consumo de piezas elaboradas con materiales como madera, palma, textiles, cartonería y alfarería, resultado de técnicas transmitidas de generación en generación.

Cada trompo, yoyo, balero, muñeco o carrito representa una tradición viva que resguarda historias, creatividad y saberes populares que distinguen a las comunidades mexiquenses.

De acuerdo con el padrón del IIFAEM, actualmente 3 mil 986 artesanas y artesanos se dedican a la elaboración de juguetes tradicionales en el Estado de México; de ellos, 2 mil 941 son mujeres y mil 45 hombres, lo que refleja el papel fundamental de las maestras artesanas en la conservación y transmisión de estas prácticas culturales.

Además de fomentar la imaginación y el juego tradicional entre niñas y niños, estas piezas fortalecen el vínculo con las raíces culturales y promueven formas de convivencia ligadas a las tradiciones de las comunidades.

Las artesanías pueden adquirirse en las Tiendas Casart, como la sucursal matriz ubicada en Paseo Tollocan No. 700, esquina Av. Urawa, en la colonia Izcalli Ipiem, en Toluca; así como en los puntos de venta instalados los fines de semana en el Parque de la Ciencia Fundadores y el Parque Ecológico de Zacango.

Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales del IIFAEM en Facebook y X como @iifaem, así como en Instagram como @artesaniamexiquenses, o comunicarse vía WhatsApp al número 720 423 3287.