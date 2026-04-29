Congreso mexiquense celebra a niñas y niños en el Parque Ecológico Zacango

El diputado Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Martha Camacho, presidenta de la Directiva, y Bedelia Guevara, presidenta del Voluntariado de la LXII Legislatura mexiquense, encabezaron la celebración del ‘Día de la Niña y el Niño 2026’, la cual reunió a familias del Poder Legislativo estatal en un espacio de convivencia y aprendizaje ambiental.

En el evento, llevado a cabo en el Parque Ecológico Zacango, participaron las diputadas Paola Jiménez, Sara Alicia Ramírez, Ruth Salinas y Araceli Casasola, así como los diputados Javier Cruz y Eduardo Zarzosa.

Con el objetivo de generar un espacio para la convivencia familiar y el aprendizaje acerca de diversas especies animales y el cuidado ambiental, el Congreso del Estado de México celebró el ‘Día de la Niña y el Niño 2026’, en el Parque Ecológico Zacango, con la participación de las personas servidoras públicas del Poder Legislativo y sus hijas e hijos.

El evento, encabezado por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Directiva; y Bedelia Guevara González, presidenta honoraria del Voluntariado del Poder Legislativo, tuvo como propósito fortalecer los lazos familiares, así como promover los valores, los derechos de la niñez y el cuidado del medio ambiente, la fauna y sus hábitats.

En la convivencia, realizada en el municipio de Calimaya, participaron las diputadas Paola Jiménez Hernández (morena), Sara Alicia Ramírez de la O (PT), Ruth Salinas Reyes (MC) y Araceli Casasola Salazar (PRD), así como los diputados Javier Cruz Jaramillo (morena) y Eduardo Zarzosa Sánchez (PRI).

También asistieron Liliana Dávalos Ham, auditora superior del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM); Juan José Hernández Vences, contralor del Poder Legislativo; Juan Carlos Villarreal Martínez, director general del Instituto de Estudios Legislativos; Juan Miguel Hernández Martínez, titular de la Unidad de Información; Luis David Miranda Gómez, secretario de Administración y Finanzas; y Omar Olvera Herreros, secretario Ejecutivo de la Jucopo.

Durante su visita, las familias recorrieron las instalaciones del parque, como las zonas de carnívoros, primates, aves, fauna africana y herbívoros, además del área educativa, los juegos, el lago, la granja y el herpetario, lo que permitió combinar la recreación con el aprendizaje sobre la biodiversidad.

En el ‘Bosque de los Grillos’, ubicado al interior del parque, se instalaron módulos de comida, servicio médico y puntos de hidratación, donde las y los asistentes pudieron descansar y convivir.

Cabe destacar que el Parque Ecológico Zacango se distingue por asentarse en una ex hacienda del siglo XVI, lo que añadió un valor especial a la experiencia al integrar historia, naturaleza y espacios de convivencia.