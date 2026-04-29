Día del Niño dejará derrama superior a 3.4 mdp en el EdoMéx: CANACO

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- La celebración del Día del Niño se perfila como uno de los periodos de mayor dinamismo económico para el comercio mexiquense, con una derrama estimada superior a los 3 mil 411 millones de pesos en todo el Estado de México, informó Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara de Comercio en el Valle de Toluca.

En conferencia, el líder empresarial destacó que esta cifra representa un crecimiento aproximado del 5 por ciento respecto al año anterior, impulsado principalmente por la alta demanda de juguetes, ropa, calzado, electrónicos, dulces y servicios de entretenimiento familiar.

En el caso específico del Valle de Toluca, que agrupa a 68 municipios, se prevé una derrama económica cercana a los mil 364 millones de pesos, beneficiando a sectores como jugueterías, restaurantes, tiendas de ropa y calzado, así como centros de entretenimiento.

“El Día del Niño no solo es una oportunidad para celebrar a la infancia, sino también para fortalecer el comercio formal y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el motor de nuestra economía”, subrayó Reyes Muñoz.

El gasto promedio por menor en esta temporada oscila entre 300 y 500 pesos, distribuido en diversos rubros. Tan solo en juguetes, los padres destinarán entre 250 y 400 pesos, mientras que en alimentos como pizza o hamburguesas, el desembolso puede ir de 300 a 700 pesos. A ello se suman gastos en ropa, dulces, entradas a cines, parques de diversiones y otras actividades recreativas.

Un aspecto relevante es el crecimiento del comercio electrónico, ya que se estima que alrededor del 35 por ciento de las ventas totales se realicen en línea, particularmente en productos como electrónicos, juguetes y videojuegos.

De acuerdo con estimaciones de comercios afiliados, las ventas podrían incrementarse entre un 5 y un 7 por ciento en comparación con el año pasado, reflejando una recuperación sostenida del sector comercial. Además, esta temporada genera oportunidades de empleo temporal, principalmente en el sector servicios, ante el aumento en la demanda.

El organismo empresarial destacó que el impacto económico de esta fecha se distribuye ampliamente en colonias, mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares encuentran una oportunidad para elevar ingresos, atraer clientes y mantener fuentes de empleo.

Ante este panorama, líderes empresariales hicieron un llamado a la población para fomentar el consumo local, priorizar el comercio formal y planificar sus compras, con el fin de evitar gastos innecesarios y fortalecer la economía regional. Asimismo, exhortaron a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen una parte fundamental del tejido productivo del estado.

Finalmente, Reyes Muñoz reiteró que el comercio, los servicios y el turismo continúan siendo pilares del desarrollo económico del país, especialmente en fechas como el Día del Niño, donde la convivencia familiar también se traduce en una oportunidad para impulsar a las empresas mexicanas.