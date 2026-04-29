CODHEM emite 54 opiniones técnicas en 2026

Toluca, Méx.– Para fortalecer la investigación de presuntas vulneraciones a derechos humanos con elementos técnicos, científicos y especializados, la Unidad Interdisciplinaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ha emitido 54 opiniones técnicas durante 2026.

Estos análisis permiten aportar elementos de valoración en casos específicos, a partir de la intervención de personas expertas en distintas disciplinas, con el objetivo de comprender no solo los hechos desde una dimensión jurídica, sino también sus efectos físicos, psicológicos, sociales y humanos en la vida de las personas.

Así lo informó Marcela Rito Suárez, titular de la Unidad Interdisciplinaria, quien destacó que el trabajo especializado en medicina forense, psicología, sociología, criminología y antropología contribuye a visibilizar las consecuencias que pueden derivarse de acciones u omisiones de autoridades, además de fortalecer la labor sustantiva de la Comisión.

Detalló que, de enero a abril de 2026, la Unidad ha realizado 20 opiniones técnicas en medicina, 20 en psicología, ocho en sociología, tres en criminología y tres en antropología.

En cuanto a la atención directa, precisó que se ha entrevistado a 33 personas quejosas y personas privadas de la libertad: 12 por personal médico, 14 por personal de psicología, dos por criminología, tres por antropología y dos por sociología.

Además, se ha brindado atención psicológica breve y emergente a 13 personas privadas de la libertad en distintos centros penitenciarios del Estado de México.

Rito Suárez agregó que, a solicitud de diversas unidades administrativas de la CODHEM, se han realizado 10 acompañamientos técnicos a personas servidoras públicas, entre ellos los efectuados durante la marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de las Mujeres; así como en centros penitenciarios, en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura y en el Hospital de Salud Mental de Mujeres “José Sayago”, ubicado en el municipio de Acambay.

La titular de la Unidad Interdisciplinaria subrayó que las opiniones técnicas permiten comprender los contextos sociales, personales y humanos de quienes acuden a la CODHEM, por lo que constituyen una herramienta fundamental para fortalecer las investigaciones desde una visión integral y con enfoque de derechos humanos.

“Quienes llegan a la Comisión generalmente lo hacen después de vivir situaciones complejas, muchas veces buscando orientación, acompañamiento o una última instancia de escucha. Por ello, cuando una investigación requiere la opinión de una persona experta, el análisis se realiza con profesionalismo, sensibilidad, rigor técnico y apego a los derechos humanos”, señaló.

Finalmente, reiteró el llamado a la población para acercarse a la CODHEM, donde puede recibir orientación, asesoría y acompañamiento de manera gratuita, confidencial y accesible.

“Defender nuestros derechos es un paso importante para construir una sociedad más justa; detrás de cada historia hay una persona y una dignidad que merece ser respetada”, concluyó.