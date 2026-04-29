Proyectan mayo y junio como los meses más lluviosos del 2026

Toluca, Méx.- De acuerdo con proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los meses de mayo y junio serán de lluvias constantes, esto como parte de la temporada 2026.

El organismo que forma parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que dichas condiciones serán debido al monzón mexicano favorecerá la ocurrencia de lluvias en el noroeste de México, con una señal húmeda importante durante junio, una disminución en julio y un nuevo incremento, con lluvias por arriba del promedio, entre septiembre y octubre.

El Coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, indicó que esto será como parte de la temporada de lluvias, que iniciará en mayo y se establecerá de manera generalizada en junio.

Asimismo, señaló que, a partir de julio, se prevé que las lluvias se mantengan cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México y esto se relaciona con el fenómeno conocido como El Niño, lo que afectará especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

En cuanto a las condiciones térmicas, destacó que se esperan temperaturas superiores al promedio histórico durante la mayor parte del verano.

E incluso, añadió que las condiciones previstas para julio y agosto indican un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, especialmente en el noreste de México.

Respecto a la actividad ciclónica, indicó que para la temporada 2026 se pronostica una mayor actividad en el océano Pacífico y en el Atlántico se prevé una actividad cercana o por debajo de lo normal, esto también relacionado al fenómeno de El Niño.

Precisó que en el Pacífico se prevé el desarrollo de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre, de los cuales de 9 o 10 serían tormentas tropicales, 5 o 6 huracanes categorías 1 o 2 y 4 o 5 huracanes mayores con categorías 3, 4 o 5.

Mientras que, en el océano Atlántico, se estima la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre, de los cuales de 7 u 8 serían tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes categorías 1 o 2 y 1 o 2 huracanes mayores.