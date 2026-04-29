Para avance de Reforma Indígena, coordinamos 6 mesas de trabajo: Valdeña

Toluca, Méx.- Íntegramente de comunidades originarias, junto con el Poder Legislativo se fortaleció la propuesta de reforma al artículo 17 de la Constitución local mediante una Asamblea General, en la que se recabaron opiniones para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

El diputado, Edmundo Luis Valdeña Bastida, presidente de la Comisión legislativa de Desarrollo y Bienestar Social, coordinó las seis mesas de trabajo destinadas a sistematizar las propuestas.

Junto con la diputada Leticia Mejía García, quien preside la Comisión de Asuntos Indígenas, lograron reunir a un grupo significativo de personas, quienes participaron activamente con sus planteamientos.

La consulta inicio el pasado 25 de abril en los municipios de Acambay, San Felipe del Progreso, Temoaya, Texcoco y Tejupilco, para construir una reforma desde el territorio y con la voz directa de habitantes de las comunidades.

Dicho proyecto de decreto contempla el reconocimiento de la personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de los pueblos indígenas, así como su derecho a la libre determinación, a regirse por sus propias normas internas en apego a la Constitución, y a preservar su cultura, lengua, tradiciones y conocimientos.

También establece garantías para la protección de sus tierras, el acceso a la justicia y la consulta previa ante decisiones que impacten a sus comunidades.

Y las obligaciones del Estado, se plantea impulsar el desarrollo económico respetando sus actividades tradicionales, asignar recursos públicos de administración directa, fortalecer la educación intercultural, mejorar el acceso a servicios de salud, vivienda y alimentación con pertinencia cultural, así como promover la participación de las mujeres y mejorar la conectividad en sus territorios.

Y para los pueblos afromexicanos, la reforma propone el reconocimiento de su identidad cultural, la visibilización de sus aportaciones históricas y su inclusión en censos y registros oficiales, además de garantizar el respeto a su autoadscripción.