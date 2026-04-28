Padres marchan en Toluca y piden justicia en procesos de paternidad

Toluca, Méx.- Con la exigencia de justicia, igualdad y trato equitativo en los procesos legales relacionados con la paternidad, un contingente de padres de familia se dio cita en el corazón de la capital mexiquense, y que con el lema “Soy papá, no criminal” pidieron eliminar estigmas que afectan la vida de miles de padres divorciados o separados.

La caravana se congregó frente al Palacio de Gobierno del Estado de México para dar a conocer su preocupación por lo que consideran prácticas legales injustas que, en algunos casos, derivan en “orfandad provocada”, así como el uso indebido de denuncias que -afirman- los alejan de sus hijos. Subrayaron que su lucha no es contra las madres, sino en favor de un sistema equilibrado que garantice los derechos de niñas y niños a convivir con ambos padres, aunque estos hayan disuelto su matrimonio.

Los manifestantes, en su mayoría padres trabajadores y responsables, señalaron que buscan visibilizar su situación y cuestionar la forma en que la llamada Ley Vicaria está siendo mal empleada en ciertos casos. Argumentaron que, lejos de proteger, puede ser utilizada de manera incorrecta, afectando su derecho a ejercer la paternidad.

También expresaron su inconformidad ante estigmas sociales que los reducen a un rol meramente económico dentro de la familia.

Cabe destacar que en la marcha participó la Primera Síndica municipal de Toluca, Yazmin Nájera Romero, quien anteriormente ya había manifestado su respaldo a la causa a través de sus redes sociales. Reiteró su compromiso con los padres que, de manera formal y legal, buscan ejercer su derecho a la paternidad.

“Estamos dando acompañamiento a aquellos papás que llevan formalmente sus juicios, que buscan que jurídicamente les otorguen el derecho a la paternidad y a ejercer lo que ellos reconocen, pero que han sido excluido”, expresó la funcionaria.

Enfatizó la importancia de reconocer que existen tanto buenos padres como buenas madres, y que cada caso debe ser analizado con responsabilidad y justicia. “Tenemos que darles voz y generar conciencia de que quienes están aquí presentes cuentan con expedientes y procesos legales que respaldan su búsqueda legítima por convivir con sus hijos”, añadió Nájera Romero.

Como parte de su participación, la Primera Síndica de Toluca anunció que brindará apoyo a través de asesorías jurídicas a los padres que lo requieran, con el objetivo de fortalecer sus procesos legales y garantizar que sus derechos sean respetados.

La movilización concluyó de manera pacífica, dejando un llamado abierto a las autoridades para revisar y, en su caso, mejorar los mecanismos legales que regulan la convivencia familiar, siempre priorizando el bienestar de las niñas y los niños.