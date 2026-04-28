Gobierno del EdoMéx recibe pliegos petitorios y anuncia mesas de análisis con el magisterio

Toluca, Méx.- En un acto marcado por el diálogo institucional y el reconocimiento mutuo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez recibió los pliegos petitorios del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con el compromiso de revisar sus demandas y avanzar en la mejora de las condiciones laborales del magisterio mexiquense.

Durante el encuentro, realizado en la sede del Poder Ejecutivo estatal, la mandataria enfatizó su cercanía con el gremio docente al recordar su origen como maestra, lo que, dijo, le permite comprender los desafíos que enfrentan en las aulas. “Mi compromiso es y seguirá siendo trabajar de la mano con ustedes para analizar sus justas peticiones, garantizar mejores condiciones laborales y dignificar la invaluable labor que realizan todos los días”, expresó.

Delfina Gómez destacó que la entrega de los pliegos no solo representa un trámite administrativo, sino un ejercicio de reflexión sobre los avances y pendientes en materia educativa, por lo que señaló que las solicitudes serán revisadas con “respeto, compromiso y sentido de justicia social”, priorizando tanto el bienestar del magisterio como el impacto en la formación de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, la gobernadora anunció la integración de mesas de diálogo y análisis en las que participarán autoridades estatales y representantes sindicales, con el objetivo de construir acuerdos viables. En ese sentido, instruyó a Magdaleno Reyes Ángeles coordinar el seguimiento de las propuestas junto con un comité especializado.

Uno de los temas que mencionó fue la homologación de condiciones laborales entre docentes estatales y federales, un proceso que, reconoció, requiere avances graduales y coordinación con instancias federales. “No queremos prometer algo que no se pueda cumplir, pero sí dar el mayor esfuerzo para avanzar paulatinamente”, sostuvo.

Asimismo, la mandataria puso énfasis en retos sociales que inciden en el ámbito educativo, como el incremento de la violencia y la necesidad de fortalecer la salud mental en las comunidades escolares. En este rubro, adelantó que se impulsarán acciones conjuntas entre dependencias gubernamentales y el magisterio.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, afirmó que la entrega de los pliegos reafirma un ejercicio de corresponsabilidad y diálogo abierto. Indicó que las demandas serán atendidas con un enfoque humanista, reconociendo a las y los docentes como actores centrales en la transformación educativa de la entidad.

En su oportunidad, Genaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM; José Alfredo Geraldo Benoit, Secretario General de la Sección 17 del SNTE, y Mónica Miriam Granillo Velazco, Secretaria General de la Sección 36 del SNTE, coincidieron en destacar la apertura del gobierno estatal para escuchar sus demandas, subrayando la importancia de que, en el marco del “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, se priorice la mejora de la infraestructura educativa para garantizar una enseñanza de calidad.

Los pliegos petitorios, elaborados a partir de consultas con delegados sindicales, incluyen demandas relacionadas con estabilidad laboral, ajustes escalafonarios, basificación y prestaciones, además de mejoras en las condiciones de trabajo en los planteles.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener un diálogo permanente entre autoridades y magisterio, con miras a alcanzar acuerdos que fortalezcan tanto la labor docente como el sistema educativo en el Estado de México.