Cruz Roja Mexicana emite recomendaciones ante temporada de calor

Toluca, Méx.- Ante el incremento de temperaturas en la región, la Cruz Roja Mexicana, delegación Toluca, difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la población con el objetivo de prevenir afectaciones a la salud durante la actual temporada de calor.

Derivado de las altas temperaturas, la institución enfatizó la importancia de mantenerse hidratado, ya que consumir agua de manera constante es la mejor forma de evitar complicaciones derivadas de las altas temperaturas.

Asimismo, alertó sobre los riesgos de la exposición prolongada al sol, por lo que recomendó evitar actividades al aire libre entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, cuando la radiación solar es más intensa.

Entre las medidas preventivas, también se destacó el uso de sombreros o gorras como protección directa contra el sol, así como permanecer en ambientes frescos. Para ello, se sugiere vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, además de mantener ventilados los espacios cerrados.

En cuanto a la alimentación, la institución recomendó incrementar el consumo de frutas, debido a su alto contenido de agua y nutrientes, lo que contribuye a una mejor hidratación del cuerpo.

Para prevenir golpes de calor o insolación, exhortó a la ciudadanía a estar atentos a los síntomas de deshidratación, así como mareos, dolor de cabeza o pulso acelerado, sin embargo, en caso de presentar alguno de estos signos, es indispensable no ignorarlos y buscar atención médica de manera inmediata.

A ello, la institución reiteró la importancia de la prevención y el autocuidado para evitar emergencias durante esta temporada, al recordar que una acción oportuna puede marcar la diferencia en la salud de las personas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, durante la temporada de calor 2025 en México, se registraron al menos 85 defunciones, de las cuales 84 fueron atribuidas directamente a golpes de calor y una por deshidratación.

Finalmente, el año 2025 fue calificado como uno de los años más cálidos registrados, con múltiples olas de calor, por lo que este 2026 la tendencia se prevé que siga igual por lo que llamaron a reforzar los cuidados.