Lanzan convocatoria “Arte Abierto, Arte para Todos” 2026

Toluca, Méx.- Si tienes algún colectivo artístico y estas en búsqueda de espacios para dar a conocer sus obras, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través del Museo Universitario Leopoldo Flores (MULF), anunció la decimonovena edición de la convocatoria internacional “Arte Abierto, Arte para Todos” 2026.

En el anuncio, Guillermina Martínez Rocha, directora de Museos y Galerías de la UAEMéx, subrayó que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional por promover espacios de reflexión y análisis a través de las expresiones artísticas.

Asimismo, destacó que esta convocatoria permite estrechar la relación entre la universidad y la sociedad, al generar un punto de encuentro entre artistas emergentes, colectivos y creadores consolidados, cuyas obras abordan temas de interés social.

Explicó que, para garantizar la imparcialidad, los proyectos serán evaluados por un jurado autónomo, lo que asegura un proceso transparente basado en la calidad y relevancia de las propuestas.

Asimismo, recordó que en ediciones previas se han recibido más de 100 proyectos, por lo que se espera una participación significativa para 2026.

Por su parte, Gabriela Morales San Juan, encargada del despacho de la dirección del MULF, indicó que esta convocatoria tiene sus raíces en el legado del artista mexiquense Leopoldo Flores, quien en impulsó una visión de arte joven, innovador y abierto.

En este sentido, señaló que el propósito es brindar un espacio tanto a artistas universitarios como externos, nacionales e internacionales, para exhibir proyectos que dialoguen con problemáticas contemporáneas, especialmente aquellas de carácter social.

De igual manera, resaltó que tras su transición al formato digital entre 2014 y 2015, la convocatoria ha logrado ampliar considerablemente su alcance, lo que ha permitido la participación de creadores de distintas regiones del país y del extranjero.

Cada edición contempla la selección de tres proyectos, ya sean individuales o colectivos, los cuales se exhibirán en las salas D y E del museo y recibirán un apoyo económico de 30 mil pesos para su producción.

En tanto, Omar Jaimes Esquivel, curador del MULF, presentó la plataforma digital de registro (arteabierto.uaemex.mx), en el que detalló que el proceso de inscripción se realiza completamente en línea. Precisó que las y los interesados deberán entregar tres documentos: identificación oficial, síntesis curricular y una carpeta de proyecto bajo seudónimo, con el objetivo de garantizar una evaluación imparcial enfocada en la propuesta artística.

Añadió que la convocatoria está dirigida a proyectos expositivos, no a obras individuales, e incluye diversas disciplinas del arte contemporáneo, desde técnicas tradicionales hasta propuestas experimentales como videoarte, instalación, arte sonoro y bioarte.

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo. Los proyectos seleccionados, además del estímulo económico, recibirán apoyo en producción museográfica, difusión institucional, elaboración de catálogo y seguro de obra durante el periodo de exhibición.