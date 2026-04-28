EdoMéx suma mil 114 docentes mediadores escolares

Toluca, Méx.- En el Estado de México existen mil 114 maestros de primaria, secundaria y Educación Media Superior que han sido certificados por el Poder Judicial mexiquense como Mediadores Escolares, lo que ha permitido que en las escuelas de la entidad se fomente la cultura de paz propiciando una convivencia más armónica, así lo señaló Mario Alberto Montaño Delgado, Director Regional Toluca del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias MASC.

Mediante esta figura, las escuelas tienen profesores con los elementos suficientes para detectar y abordar un problema, con la finalidad de mejorar la convivencia entre los diferentes actores del sistema educativo como son el estudiantado, las y los docentes, madres y padres de familia.

“El mayor logro es que hoy por hoy tienen la estructura más grande y más amplia, institucionalmente hablando de facilitadores certificados. Cada profesor o autoridad ha adquirido una visión particular del conflicto y se hace portador de una filosofía de construcción de paz”, detalló el Director Regional Toluca.

Esto deriva en una red interinstitucional que involucra a entidades como la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, con la que el Centro MASC tiene una estrecha colaboración a través del Consejo Escolar del Bienestar, a fin de contribuir a la instauración de una cultura de paz; además con la Comisión de Derechos Humanos local y la Universidad Autónoma estatal.

Montaño Delgado refirió que los Mediadores Escolares son el primer filtro para evitar que un conflicto escale a otras instancias como pueden ser las jurisdiccionales; el principal asunto que se registra y atiende es el bullying.

En casos donde los conflictos rebasan a los mediadores, interviene el Poder Judicial mediante el Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que dirige la Magistrada Blanca Colmenares Sánchez. Los casos que se atienden son los que refieren a los momentos donde se toman acuerdos relacionados con obligaciones jurídicas, como el pago de algún daño material o físico, entre otros.

Explicó que, para que un profesor obtenga una certificación de Mediador Escolar, debe tener un curso de capacitación de 120 horas que puede ser en línea, aprobar un examen de conocimientos y uno práctico en los que aplicará lo aprendido durante este tiempo y posteriormente obtiene el título, que puede renovarse cada cinco años ante el Poder Judicial mexiquense. La Unidad de Certificación, Capacitación y Extensión del Centro MASC, coordinado por Verónica Hernández Alcántara, opera el proceso de formación de profesores en la entidad.

“Lo que calificamos es que la persona tenga la capacidad de hacer un diagnóstico del asunto que se le presenta y al mismo tiempo llevar el diálogo desde la mediación entre las personas que tienen el conflicto” concluyó.