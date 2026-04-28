Presenta Gobierno del EdoMéx libro sobre anfibios en ecosistemas forestales

Redacción

Redacción 28 abril, 2026

28 abril, 2026 Municipios

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Metepec, Méx.– En el marco del Día Internacional para la Conservación de los Anfibios, el Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (PROBOSQUE), presentó el libro “Anfibios en Ecosistemas Forestales del Estado de México”, una obra que fortalece la divulgación científica y la conciencia sobre la estrecha relación entre la salud de los bosques y la supervivencia de estas especies.

“Con este libro, buscamos el rescate de los anfibios en el Estado de México. Ellos requieren para continuar su desarrollo evolutivo el mantenimiento de sus medios naturales; por ello, PROBOSQUE está trabajando en la protección de los hábitats en los arroyos de montaña dónde viven”, señaló Alejandro Santiago Sánchez Vélez, Director General de PROBOSQUE.

La publicación reúne información científica actualizada, fotografías de alta calidad y un enfoque integral que conjuga saberes tradicionales con conocimientos académicos, desde la cosmovisión ancestral hasta herramientas modernas para proponer soluciones al deterioro de los hábitats.

Este material está disponible para el público general de forma gratuita y en formato digital en la página https://PROBOSQUE.edomex.gob.mx/.

Asimismo, se destacó que los anfibios son especies fundamentales para medir la sanidad forestal, ya que su presencia refleja el estado de conservación de los ecosistemas. En este esfuerzo, PROBOSQUE impulsa estrategias como la restauración de suelos, programas de Pago por Servicios Ambientales, viveros forestales, administración de Áreas Naturales Protegidas y acciones de ciencia ciudadana.

En alianza con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), PROBOSQUE refrenda el compromiso con la educación forestal, la conservación de la biodiversidad y la construcción de políticas públicas que fortalezcan la protección de los bosques y sus especies.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, consolida una visión integral de protección forestal, donde la conservación de bosques y la biodiversidad son pilares fundamentales para garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

A la presentación asistieron autoridades estatales, representantes de organismos forestales, académicos, investigadores y especialistas en biodiversidad.