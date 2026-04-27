SSEM y FGJEM detienen a probables narcomenudistas en Naucalpan

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Redacción 27 abril, 2026

27 abril, 2026 Policía

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Naucalpan, Méx.-Tres hombres y tres mujeres fueron detenidos por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM).

En recorridos implementados dentro de las estrategias del Mando Unificado Oriente y el desarrollo del Operativo Argos, ambos implementados para disminuir e inhibir delitos de alto impacto, sobre la colonia San José de los Leones, en Naucalpan, se observó a un grupo de personas que al notar el convoy de seguridad intentaron huir del lugar sin conseguir su objetivo

Tras efectuarles una revisión, a la cual accedieron de forma voluntaria, se les aseguraron 12 envoltorios con hierba verde y seca, con las características de la marihuana, así como la suma de 2 mil 400 pesos en efectivo, producto de la venta de dosis del mencionado enervante.

Ana “N”, Estrella “N”, María “N”, Mauricio “N”, Germán “N” y José “N”, de 24, 21, 28, 25, 32 y 29 años de edad, respectivamente, fueron trasladados ante la autoridad competente para determinar su situación jurídica por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.