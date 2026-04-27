Dron táctico permite ubicar vehículo robado en Toluca

Redacción

Redacción 27 abril, 2026

27 abril, 2026 Policía

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Toluca, Méx.- Trabajos de investigación de gabinete y campo, así como el apoyo de un dron táctico, hicieron posible la recuperación de un vehículo con reporte de robo, mismo que posiblemente fue utilizado para hurtar otra unidad; se detuvo a una persona y se aseguró un predio.

Derivado de un reporte al 9-1-1 por el robo con violencia de una camioneta de color gris el pasado 22 de abril en la comunidad de San Mateo Otzacatipan, en Toluca, donde presumiblemente dos hombres y una mujer con un arma de fuego, amedrentaron al conductor para despojarlo de la misma, generó una consigna operativa para su localización y recuperación.

Tras el análisis videográfico, se logró determinar la ruta que siguió la unidad; además, el 23 del mismo mes, se logró observar motivo de la consigna, cuando fue partícipe junto con otro vehículo en el robo de un automotor compacto en la colonia Santa Ana Tlapaltitlán, mismos a los que se les dio seguimiento hasta el poblado de Santa María Totoltepec, de la capital mexiquense.

Con los últimos datos geográficos, personal de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) de la SSEM, con apoyo de un dron táctico, lograron ubicar un inmueble tipo bodega, donde se observó la camioneta, por lo que se trasladaron al sitio en la colonia Jicaltepec Autopan, donde hicieron contacto con Ángel “N”, de 23 años de edad, a quien se le indicó el motivo de la molestia.

Tras practicarle una inspección a su persona, se le encontró una cajetilla de cigarros en cuyo interior había hierba verde y seca con las características de la marihuana, lo que motivó su detención; además, no acreditó la legal posesión de la unidad motivo de la consigna operativa.

Al interior de la bodega, se encontró la camioneta con reporte de robo, por lo que personal de seguridad permanece en el sitio a fin de que no se altere la evidencia, en tanto se dio inicio a la denuncia correspondiente.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.