Caravana de tráileres reunió a familias en Toluca

Toluca, Méx.- El sonido de los claxon y el paso de enormes unidades marcaron la jornada en Toluca, donde alrededor de 200 tráileres recorrieron las principales vialidades como parte de una caravana con destino al Centro Dinámico Pegaso, en un evento que se ha convertido en un atractivo para familias de la región.

Desde temprana hora, niñas, niños y adultos se colocaron a lo largo del recorrido, desde calles y Avenidas como Laguna del Volcán, Solidaridad Las Torres, Jesús Carranza, Morelos, Vicente Guerrero para observar el desfile de unidades de gran dimensión.

Entre sonrisas, saludos y muchas fotografías, las familias asistentes disfrutaron del paso de tráileres, pipas, grúas y camiones decorados que avanzaban en fila, lo que generó un ambiente festivo.

El evento formó parte del Truck Fest edición 2026, una actividad anual que reúne tanto a operadores como a aficionados del transporte pesado. Para muchos, no solo se trata de admirar los vehículos, sino de compartir un momento en familia alrededor de una experiencia distinta.

Durante el trayecto, algunos conductores interactuaron con el público al hacer sonar el claxon, lo que provocó entusiasmo entre los más pequeños, quienes no perdieron la oportunidad de grabar videos o pedir fotografías con las unidades.

“Es algo que no vemos todos los días, a los niños les emociona mucho”, comentó Jesús Michua, un padre de familia que acudió con sus hijos para presenciar la caravana. Como él, decenas de familias aprovecharon el fin de semana para salir de casa y convivir en un espacio diferente.

Además de ser un espectáculo visual, la actividad se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar, donde personas de distintas edades coinciden para disfrutar de una afición poco común, pero que año con año gana más seguidores en la entidad.

El recorrido concluyó en el Centro Dinámico Pegaso, donde realizaron diversas actividades y exhibiciones relacionadas con el mundo del transporte, lo que permitió a los asistentes acercarse aún más a estas unidades y conocer detalles de su funcionamiento.

De esta manera, el Truck Fest no solo reunió a operadores y apasionados del transporte, sino que también ofreció una alternativa de entretenimiento que promueve la convivencia familiar en Toluca.