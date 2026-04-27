Neza, el municipio más seguro del EdoMéx, según encuesta de ENSU

Nezahualcóyotl, Méx.- Gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno, este municipio logró posicionarse como el municipio más seguro del Estado de México y con una de las 10 corporaciones policiacas más efectivas del país, ello de acuerdo con los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el INEGI de manera trimestral.

Según ENSU, Neza alcanzó una reducción histórica en la percepción de inseguridad con un 55.3 por ciento, lo que significa una disminución del 6.4 por ciento en relación al trimestre anterior, ello por debajo de la media nacional, que es de 61.2 por ciento, informó el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo.

El funcionario precisó que el trabajo coordinado que se lleva a cabo diariamente con el gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido crucial para alcanzar los resultados reflejados en la ENSU, pues este 55.5 por ciento es la menor percepción de inseguridad en diez años, ya que al inicio de estos ejercicios estadísticos hace una década, el índice alcanzaba el 84.1 por ciento, pero hoy es de 55.5 por ciento, lo que significa una reducción de cerca del 30 por ciento, todo ello en beneficio de la población.

Resaltó que los vecinos de esta localidad, de acuerdo a la ENSU, posicionan a la Policía Municipal de Nezahualcóyotl como una de las corporaciones mejor evaluadas del país, situándose como una de las 10 más efectivas de México, con un 67.2 por ciento, lo que a su vez la ubica como la mejor del Estado de México.

Cerqueda Rebollo indicó que en el tema de la efectividad del gobierno para resolver las principales problemáticas de la ciudad, los ciudadanos de Neza calificaron su gestión con un 39.6 por ciento, cifra por arriba de la media nacional, que es de 32.3 por ciento, lo que lo ubica como el mejor del Estado de México y el segundo del Valle de México, situación, dijo, que lo compromete a él y a toda su administración a seguir trabajando con empeño, entrega, dedicación, profesionalismo y amor cada día.

Sostuvo que el modelo de proximidad social que se aplica en Nezahualcóyotl es un ejemplo a nivel nacional e internacional, prueba de ello es la reciente visita de autoridades de España y representantes de organizaciones civiles, quienes acudieron a este municipio a conocer dicho modelo y las estrategias de prevención del delito y participación ciudadana implementadas en esta ciudad, realizando recorridos por áreas operativas como Redes Vecinales y el Centro de Justicia Cívica, fortaleciendo así el intercambio de experiencias y buenas prácticas.